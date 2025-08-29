(SZ) Wenn Schrebergärtner über Schnecken reden, dann klingt das wie ein Fachkolloquium mittelalterlicher Folterknechte. Der eine schwört aufs Zwei-, Drei- oder Vierteilen, ein anderer empfiehlt das Ertränken in Bier, auch Gift, Salz oder eine Schneckenschleuder für die Remigration in Nachbars Garten gelten als legitime Mittel für ein schneckenfreies Gemüsebeet. Sogar die Literatur hat sich des Themas angenommen, beispielsweise der österreichische Schriftsteller Christoph Ransmayr. In seinem famosen Roman „Die letzte Welt“, in dem es um den römischen Dichter Ovid und dessen Verbannung ans Schwarze Meer geht, ist es ein „Essigstrahl“, der Hunderten auf einer Steinsäule kriechenden Nacktschnecken den Tod in „Trauben von Schaum“ bringt. Es lässt sich nicht leugnen: Wie Schweinen, Hühnern oder Bismarckheringen, ja eigentlich wie allen Tieren außer der Kopflaus tut den Schnecken die Begegnung mit dem Menschen nicht gut. Dabei fressen sie doch nur dessen Salatbeete leer, eine Dienstleistung, über die deutsche und bayerische Bratwurst-Aktivisten froh sein müssten, ist der Salat doch das Hoheitszeichen des staatszersetzenden Veganismus.

Vermutlich ist es in den Wind gesprochen, wenn hier der Ruf nach einer Zeitenwende ertönt, nach Achtsamkeit im Umgang mit Weichtieren, so wie sie gerade in Neuseeland zu bewundern ist. Dort, in einem Goldfischglas im Haus der Illustratorin Giselle Clarkson, lebt die Gartenschnecke „Ned“, und die hat ein Problem: Ihr Gehäuse ist linksgewunden. In Liebesdingen ist das fatal, denn fürs amouröse Kuscheln und mehr bräuchte Ned eine ebenfalls linksgewundene Gespielin, andernfalls sind die anatomischen Hürden unüberwindbar. Die überwältigende Mehrheit seiner Artgenossen aber ist rechtsgewunden, da unterscheidet sich die neuseeländische Gartenschneckenpopulation kaum von Trumps Republikanischer Partei oder Ostdeutschland. Ned, der auch noch Zwitter ist, wird unverschämtes Glück brauchen, in diesem Milieu einen Partner oder eine Partnerin mit Linksdrall zu finden. Um ihm ein Leben im Zölibat zu ersparen, hat Frau Clarkson eine Kontaktanzeige in der Zeitung platziert. Wer aber outet sich heutzutage noch als linksgedreht?

Es ist traurig, was Ned widerfährt, und überhaupt ist die Dominanz rechtsgewundener Schneckenhausbewohner ein Phänomen, unter dem nicht nur Neuseeland leidet. Aber davon mal abgesehen: Ist Neds Schicksal wirklich so einzigartig? Haben wir nicht alle größte Schwierigkeiten, unter Millionen ungeeigneter Kandidaten den Menschen zu finden, den man ein Leben lang „Schneck“ nennen möchte. Die Schleimspur ist dabei der falsche Weg, die hilft nur bei Staatsbesuchen im Weißen Haus. Besser ist das, was alle Schnecken beherzigen: laaangsam machen und sich gaaanz viel Zeit nehmen.