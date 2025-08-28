(SZ) Zu Beginn eines Kurzstreckenflugs begab es sich jüngst, dass die ältere Sitznachbarin auf ihrem Smartphone Filme dreier in einem Aufblaspool planschender und kreischender Kinder schaute. Der Lautsprecher des Telefons war auf volle Lautstärke gestellt. „Ist ja rührend“, dachten die Mitreisenden, „die stolze Omi, guckt sich ihre Enkel an. Gleich, im Flugmodus, ist Ruhe.“ Doch die Omi hatte offenkundig alle Filme gespeichert und konnte sich nicht sattsehen und -hören an den kleinen Schreihälsen. Irgendwie brachte es auch niemand übers Herz, sie zu tadeln. Der Flug fühlte sich dann eher an wie Langstrecke.

Es geschieht überall: Im Krankenhauswartebereich handelt ein Familienvater „auf laut“ mit der Bank einen Konsumentenkredit aus. Im Restaurant facetimt die Frau am Nebentisch angeregt mit ihrem Hundefriseur. Im ICE lässt ein Mittelbaumanager den ganzen Großraumwagen an seinem Teams-Call über Long/Short-Strategien teilhaben. Das hat dermaßen um sich gegriffen, dass in der Londoner Tube seit dieser Woche Poster hängen, mittels derer die Fahrgäste ausdrücklich gebeten werden, beim Filmegucken, Musikhören und Telefonieren Kopfhörer zu benutzen. Man entsinnt sich voll Nostalgie einer ähnlichen U-Bahn-Kampagne des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes aus den Achtzigerjahren, mit einer Illustration, die aus den Fünfzigerjahren zu stammen schien, sowie dem Spruch: „Aus dem Walkman tönt es grell – den Nachbarn juckt's im Trommelfell.“ Dabei hatte der Walkman nicht mal einen Lautsprecher. Damals galt schon das Gefiepe, das aus den Kopfhörern drang, als Belästigung. Eine unschuldige Epoche.

Warum aber sind so viele Menschen, unabhängig von Alter oder Herkunft, dazu übergegangen, alles, was durch und mit und in ihrem Telefon geschieht, ungefiltert per Lautsprecher in die Umwelt zu blasen? Eine Weile wurde das „Sodcasting“ genannt und galt als akustisch-territoriales Machtspielchen für Unreife, so ähnlich wie ganz früher das Rauchen im Nichtraucherabteil. Doch das Phänomen, das wir jetzt erleben, ist anders gelagert. Es verstört gerade dadurch, dass es eben keine Provokation zu sein scheint, keine bewusste Methode, sich der unmittelbaren Umgebung mitzuteilen oder aufzudrängen. Vielmehr existiert diese Umgebung für die Lautsprechermenschen gar nicht mehr. In völliger Selbstvergessenheit teilen sie nicht allein ihren Musik- oder Filmgeschmack, sondern oft intimste Details ihres Lebens mit Fremden, weil sie diese Fremden komplett ausblenden. Jene Illusion von Anonymität, die längst unser heimisches Online-Leben bestimmt, hat nun auch fast ganz den öffentlichen Raum erobert. Der Blick auf den Schirm beamt das Hirn in ein Sonderuniversum, die Realität ist nur noch Hintergrundrauschen. Angesichts dieser Entwicklung juckt es einen nicht nur im Trommelfell, sondern überall.