(SZ) In dem Roman „Sophia, der Tod und ich“ von Thees Uhlmann klingelt eines Nachts der Tod bei einem Mann namens Reiner, um ihn zu sich holen. Während die beiden noch kontrovers diskutieren, ob das wirklich sein muss, taucht die Ex-Freundin von Reiner auf. Die beiden wollen zum Geburtstag von Reiners Mutter reisen. Reiner könnte dort seinen siebenjährigen Sohn nach langer Pause wiedersehen, und so bekommt er eine zweite Chance, endlich mal ein paar Dinge richtig zu machen. Eine zweite Chance würde sich auch eine Sensenmann-Gruppierung wünschen, die regelmäßig den Fußballsport heimsucht. Zum Beispiel in Gestalt des uruguayischen Nationalspielers Darwin Núñez, der von England nach Saudi-Arabien wechselt und dem die Presse den Beinamen „Liverpools Chancentod“ angehängt hat. Das Sympathische an dieser Spezies ist, dass sie Menschen unbehelligt lässt. Sie nimmt nur ungenutzte Chancen mit ins Reich der Schatten.

Der Tod einer jeden Chance zu sein, ist aber kein Ruf, den sich Fußballer leichtfüßig erwerben. Zum Chancentod bringt es nicht jeder. Zwei Voraussetzungen müssen erfüllt sein: ein außergewöhnliches Talent, das hohe Erwartungen schürt. Gepaart mit der seltenen Fähigkeit, Chancen nicht in Tore zu verwandeln, die selbst weniger Begabte lässig verwerten. Wenn das kollektive Urteil einen Spieler aber einmal ereilt hat, ist es praktisch unmöglich, diesen Titel wieder loszuwerden. Der hünenhafte Stürmer Mario Gomez erwarb ihn sich mit einer einzigen Chance 2008 im Spiel Deutschland gegen Österreich. Den Ball aus einem Meter Entfernung übers leere Tor zu schießen, galt bis dahin schon aus physikalischen Gründen als unmöglich. Deshalb wird Gomez bis heute als der Chancentod Nr. 1 bezeichnet. Wer bei Google das Wort eingibt, bekommt aber gleich drei deutsche Spieler als Kombination angeboten: Chancentod Gomez, Chancentod Sané, Chancentod Havertz.

Als millionenschwerer Tod kann mal also gut leben. Das beweisen diese Namen ungewohnt treffsicher. Sie werfen aber auch die Frage auf, ob es gerecht ist, nur Fußballer mit diesem finsteren Prädikat zu versehen. Was ist mit dem Chancentod Scholz? Dem Chancentod Merkel? Was ist mit den vielen vergebenen Chancen auf Wiedergutmachung? Den versemmelten Chancen auf Frieden in Nahost? Der Chance, neu anzufangen oder rechtzeitig aufzuhören, die wir alle ständig killen? Der Chancentod ist längst in der Gesellschaft angekommen. Und manchmal, wenn man an einem spiegelnden Schaufenster vorbeigeht, kann man ihn sogar persönlich genau in Augenschein nehmen, er schaut dann immer verdutzt drein und auch ein bisschen ratlos, weil er gerade feststellt, das er genauso aussieht wie man selbst. Und so hat man sich den Chancentod nun wirklich nicht vorgestellt. So freundlich und so chancenreich. Und fast so gut aussehend wie Mario Gomez.