(SZ) Wenn es darum geht, den Ehrentitel des größten erfundenen Erfinders zu verleihen, gibt es zwei Schulen. Die eine lehrt, dass es niemanden neben Doc Emmett Brown geben kann, der in der Filmreihe „Zurück in die Zukunft“ eine Zeitmaschine entwirft, die in einem DeLorean DMC-12 untergebracht ist. In der anderen Schule gilt Doc Brown durchaus als netter Typ, der die ein oder andere gute Idee hatte. Aber als größten erfundenen Erfinder sieht sie Daniel Düsentrieb an, der in den Walt-Disney-Comics das Universum von Entenhausen unter anderem mit einem tragbaren Loch, einer Brotschmiermaschine, einem Telefon mit eingebautem Bügeleisen sowie der Dunkelbirne bereichert hat. Diese sorgt, wie der Name andeutet, nicht für Licht, sondern für Dunkelheit, weshalb man sie zum Beispiel vor dem Mittagsschlaf anschaltet.

Es ist nicht zwingend nötig, sich einer der Schulen anzuschließen, man kann beide, Brown und Düsentrieb, dafür bewundern, dass sie die Welt immer als einen Ort der Möglichkeiten begreifen. Das haben sie mit ihren Brüdern und Schwestern im wahren Leben gemein, die in Garagen, Schuppen und Hobbykellern so lange vor sich hin basteln, bis etwas Großes entsteht. Artur Fischer aus Waldachtal hat den elektrischen Feueranzünder erfunden, ein Magnesium-Blitzgerät für Fotokameras und den Dübel. Melitta Bentz aus Dresden erfand den Kaffeefilter und, nein, nicht das Automobil. Alwin Kocken von der Wurster Nordseeküste schenkte dem Erdball die Krabbenpulmaschine. Noch Mitte der Neunzigerjahre wurde ein Viertel aller Patentanmeldungen in Deutschland von Tüftlern eingereicht. Nach aktuellen Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft sind es heute nur noch fünf Prozent, und nichts deute darauf hin, dass es wieder mehr würden. Da geht etwas zu Ende, und das ist deshalb so bedauerlich, weil die Fischers, die Bentzens und die Kockens nicht nur Nützliches in die Welt bringen, sondern einen Zauber. Aus ihnen spricht der Geist, der stets das Gute will und es auch schafft. Warum die Zahl der Tüftler so stark zurückgeht, ist nicht ganz klar, aber in den Raum gestellt sei die These, dass die Leute sich heute mehrheitlich, statt nach Möglichkeiten in der Welt zu suchen, die Hirne mit ihren Smartphones in einer Weise frittieren, dass da kein Funke mehr blitzt.

Einig sind sich die Anhänger der Brown- und der Düsentrieb-Schulen darin, dass selbst ihre Idole nicht an Benjamin Franklin heranreichen, einen der Gründerväter der USA, der an der Verfassung mitschrieb, die Freiwilligen Feuerwehren einführte, die erste Leihbibliothek eröffnete, den Blitzableiter, die Glasharmonika und den flexiblen Harnkatheter erfand, ferner den Franklin-Ofen, Schwimmflossen und die Bifokalbrille. Wenn es ihn nicht wirklich gegeben hätte – man müsste ihn erfinden.