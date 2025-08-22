(SZ) Eines Tages, und das ist nicht mehr weit hin, wird man überall auf Plakaten lesen: „Clowns aller Länder vereinigt euch!“ Die Weißclowns, die dummen Auguste, aber auch Raubtierbändiger, Trapezkünstler, Seiltänzerinnen oder Messerwerfer werden in tadellos choreografierter Wutpolonaise durch die Städte ziehen, und selbst den sonst so anschmiegsamen Manege-Löwen wird anzusehen sein, dass sie mit ihrer Geduld am Ende sind. Keine Frage, es braut sich was zusammen in der Zirkuskuppel, und das ist weit mehr als die übliche Ratlosigkeit der Artisten. Die Zirkusleute haben es satt, dass ihr ehrenwerter Berufsstand andauernd herhalten muss, um die Machenschaften anrüchiger Gestalten zu illustrieren. Vom „großen Abschiebezirkus des Donald Trump“ ist in der Presse zu lesen, von Trumps „Gipfelzirkus“ mit Putin, und kürzlich hat Kanzler Merz, stets um einen Tritt ins Fettnäpfchen bemüht, im Streit um die Regenbogenflagge dekretiert: „Der Bundestag ist ja nun kein Zirkuszelt.“ Am härtesten aber trifft es die Clowns. Stephen Kings Horrorclown Pennywise und dessen Filmkollege Joker haben die Branche schon genug in Verruf gebracht, aber seit Trump regiert, endet jeder Gedanke an gruselige Clowns im Weißen Haus – zum Nachteil aller seriösen Spaßmacher.

Jetzt mal im Ernst: Damit muss Schluss sein. Weder gleicht der Zirkus einem politischen Affentheater (Affen und Schauspieler bitte ruhig bleiben, dies ist nicht persönlich gemeint), noch ist die Manege ein Ort, an dem queere Menschen zum Gaudium des Publikums für ihre Rechte streiten. Im Zirkus herrscht ein Geist, von dem Politikerinnen und Politiker nur träumen können. Da sind die Gesetze der Physik außer Kraft, Menschen sind imstande zu fliegen, ihre Körper zu biegen, als wären sie aus Gummi, da steigen bunt schillernde Seifenblasen auf, und Freiwillige verschwinden in Zauberkästen, weiß der Himmel, in welcher Welt sie wieder auftauchen. Der Zirkus ist ein gegen Eintrittsgeld zugängliches Utopia, ewig weit weg vom politischen Getümmel und entrückt aller Erdenschwere.

Aber die Clowns? Sind die nicht doch irgendwie doof? Wer Pech hatte, bekam als Kind von einem Wanderzirkus-Clown Ruß ins Gesicht geschmiert und musste sich waschen. Gewiss, das ist schlimm, und doch schmälern solch bedauerliche Einzelfälle nicht die Gesamtleistung, welche die Clowns zum Wohle aller erbringen. Clowninnen und Clowns sind ja nicht zum Spaß da. Sie sind es, die zeigen, dass Chaos machbar ist. Dass man über seine Schuhe stolpern, die Hose verlieren, ein Klavier zerlegen oder die Manege unter Wasser setzen kann. Dass man einen Verhau anrichten, aber auch wieder Ordnung schaffen kann. Was sie anstellen, geht schief, und dennoch ist am Ende alles gut. Hat man je gehört, dass ein Gipfeltreffen so verlief?