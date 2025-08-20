(SZ) Gute Nachrichten sind rar gesät, und diese wenigen teilen die Nation in zwei Hälften, eine glückliche und eine weniger glückliche. Fußballfans sind zwar überzeugt, dass jeder ihren Sport schöner als die schönste Hauptsache finden muss. Trotzdem können damit sehr viele Menschen ungefähr so viel anfangen wie Donald Trump mit der Wahrheit. Sie sind unfähig, in dem Anblick von 22 Menschen und einem Ball, den diese hin- und herschießen, mehr zu sehen als 22 Menschen, die einen Ball hin- und herschießen. Das Sinnvollste an diesem Treiben ist für diese Ungläubigen noch, dass hinter dem Tor ein Netz gespannt ist. So ist sichergestellt, dass der faulste Spieler, der nur herumsteht, statt Sport zu treiben, und Torwart heißt, neben dem Frusterlebnis, den Ball ins Tor reingelassen zu haben, nicht auch noch hinter dem Ball herlaufen muss. Er kann ihn, wenn auch mit dem Ausdruck tiefer Bekümmertheit, mit ein, zwei Schritten zeitsparend aus dem Netz holen, sofern das Spiel nicht 0:0 ausgeht.

Trotzdem erreicht kein Sportereignis so viele Zuschauer wie die Fußball-Weltmeisterschaft. Fußballverächter wundert das wohl am meisten, und dann fragen sie sich vielleicht, ob es wohl glücklich macht, so maßlos auszurasten, so maßlos in die tiefste Traurigkeit zu stürzen, und sie beginnen zu zweifeln, ob sie in ihrem Leben alles richtig gemacht haben. Jetzt hat ihnen die Wissenschaft die Antwort geliefert: Nein, leider nicht. Eine Sonderauswertung aus der Glücksatlas-Datenbank der Süddeutschen Klassenlotterie durch die Uni Freiburg hat ergeben, dass Fußballschauen glücklich macht. Auf der Lebenszufriedenheitsskala von 0 bis 10 erreichen Vielschauer im Durchschnitt 7,0 Punkte, Nichtschauer nur 6,4.

0,6 Punkte glücklicher? Früher hätte diese Nachricht auf den Sofas dieses Landes Achseln zucken lassen. Aber in einer wachsamen Gesellschaft flutscht selbst die kleinste Hoffnung nicht unterm Da-geht-noch-was-Radar durch. Glück ist ein viel zu wertvoller Rohstoff. Deshalb treffen sich jetzt auch überzeugte Misanthropen mit anderen überzeugten Misanthropen, um gesundheitsfördernde Geselligkeit zu pflegen. Ernst veranlagte Geister gehen nicht mehr zum Lachen in den Keller, sondern in den Yogakurs, um ihren Endorphinhaushalt hochzukichern. Der Fußball wird ganzheitlich, die Stadien müssen ausgebaut werden, mit Bereichen für sehr stille, sehr fokussierte Nichtfanclubs, die ratlos, aber ungestört zugucken wollen. Wenn sie sich dann, 0,6 Punkte glücklicher als früher, viele Spiele angesehen haben, werden sie merken, warum Fußballzuschauern schon vor vielen Jahren bescheinigt worden ist, recht gesund zu leben: Auf eine unbewegte grüne Fläche zu starren, ist wie Meditation. Nichts denken. Nur tief atmen. Die 22 herumlaufenden Leute müssen einen nicht stören. Ist doch nur Fußball.