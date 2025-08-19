(SZ) Wenn es heißt, Gefahr sei im Anzug, denkt man als ernsthafter Mensch an eine Bedrohung. Nur wer ein unverbesserlicher Spaßvogel ist, fragt: „Im grünen oder im schwarzen?“ Eigentlich kann im Anzug keine Gefahr stecken, denn es steckt ja eine Person darin. Jedenfalls ist dies eine Binse, die inzwischen, wie so manche andere Binse auch, in die Binsen gegangen ist. Der unendlich gepeinigte ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat vor einem Vierteljahr die Erfahrung gemacht, dass Gefahr sogar in Anzügen stecken kann, die man nicht trägt. Die entsetzte Weltöffentlichkeit wird sich erinnern: Damals machten ihn nicht nur der amerikanische Präsident und dessen Vize rund, weil Selenskij angeblich nicht dankbar genug war. Nein, es machte sich auch noch der volkstümliche Korrespondent Brian Glenn anheischig, Selenskij zu fragen, warum er bei seinem Besuch im Weißen Haus keinen Anzug angelegt habe.

Grundsätzlich ist der Anzug, um hier schon ein bisschen die Emotionen herauszunehmen, ein erfreulich friedfertiges Kleidungsstück. Wer ihn trägt, musste nicht lange darüber nachdenken, wie er Jacke und Hose kombiniert, denn beide sind bereits vom Schneider aufeinander abgestimmt. Fehlerquellen sprudeln bei der Wahl der Krawatte und der Farbe des Hemdes, aber mit ein bisschen Übung kommt man irgendwann dahinter, dass ein weißes Hemd und eine gedeckte Krawatte vor größeren Skandalen schützen. Protokollarisch ungeschickt wäre es für einen europäischen Staatsgast, wenn er bei einem Besuch im Weißen Haus eine rote Krawatte zum blauen Anzug trüge. Und wenn er sich aus lauter Opportunismus dazu eine rote Baseball-Kappe aufsetzte, wäre er entweder ein Narr oder Mark Rutte. Der leider vergessene, gleichwohl hochelegante Dichter Reinhard Lettau hat einmal gesagt, dass Soldaten die am besten gekleideten Menschen seien, weil sie ihren eigenen Geschmack nicht durchsetzen konnten. Für Anzugträger gilt das zwar nur eingeschränkt, aber eine Spur dieser stilistischen Grundsicherung liefert auch der Anzug mit. Beim Schicksalstreffen der Europäer mit Trump am Montag überraschte Selenskji nun mit einer Art Notverordnungsvariante des Anzugs. Der Präsident trug eine Kombination aus Uniform und Anzug, die Farbe Schwarz blieb obligatorisch, und die Resonanz erwies sich als allseits zustimmend.

Übrigens war auch der närrische Brian Glenn am Montag im Weißen Haus, als Selenskij seinen Anzug trug. Vermutlich hatte Trumps Beraterteam dem kritischen Journalisten aufgetragen, dem ukrainischen Präsidenten zu sagen, er sehe fantastisch aus. Selenskij wies darauf hin, dass Glenn den gleichen (öden) Anzug trage wie beim letzten Mal. Er, Selenskij dagegen, trage nun etwas anderes. Die Welt ist so irre und schrecklich wie schon lange nicht mehr. Sie ist auch deprimierend, grausam und, tja: anzüglich.