(SZ) Hier eine These: Das Wetter ist mittlerweile vollkommen unzurechnungsfähig. Wie sonst könnte es sein, dass es in New York derzeit so gut auszuhalten ist? Tagsüber steigen die Temperaturen in die Mittzwanziger, es geht ein leichter Wind. Die Menschen durchmessen die Stadt federnden Schrittes. Wie immer erkennt man die Touristen daran, dass sie exakt halb so schnell gehen wie die New Yorker, aber beide Gruppen eint der federnde Schritt, der ausdrückt, dass es nichts Schöneres gibt, als gerade jetzt und hier durch diese Stadt zu laufen. Nun muss man wissen, dass New York im August normalerweise eine veritable Vorhölle ist. Einer der lebensfeindlichsten Orte der Welt. Vielleicht nicht ganz so lebensfeindlich wie die Wüste Dascht-e Lut in Iran, wo die Bodentemperatur bisweilen mehr als 70 Grad Celsius beträgt. Aber fast. Im August hat es gern mal um die 38 Grad, dazu kommt eine Schwüle von vollkommener Schwülheit. Im Vergleich muss man sich Südostasien zur Regenzeit als arides Gebiet vorstellen. Wenn man in New York im August aus den klimatisierten Gebäuden auf die Straße tritt, fühlt sich das an, als drücke einem jemand ein heißes, nasses Handtuch ins Gesicht. Normalweise.

Nehmen wir einmal an, man habe seinen Wohnsitz aus eher unerfindlichen Gründen von New York nach Berlin verlegt und erlebe hier seinen ersten Sommer. Nehmen wir weiterhin an, man habe sich geschworen, das mit Optimismus anzugehen, dann muss man sich jetzt einerseits schwer veräppelt vorkommen, dass New York so einen zivilen August hinlegt. Andererseits gibt es kaum etwas Erhebenderes, als dieser Tage in Berlin am Radio zu sitzen, in dem den ganzen lieben langen Tag über nichts anderes gesprochen wird als über die „Hitzewelle“. Es sei so heiß, sagen sie im Radio, dass die Weichen der S-Bahn nicht mehr funktionierten. Es sei so heiß, dass man sich in die tief liegenden Bahnhöfe der U5 verfügen solle, da sei es kühl und die durchfahrenden Züge sorgten für Luftzug. Es sei so heiß, dass man auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor Spiegeleier auf dem Asphalt braten könne. Okay, das haben sie nicht gesagt, das war ausgedacht. Aber es wäre absolut keine Überraschung gewesen, wenn sie es gesagt hätten.

Die Berliner Hitzewelle zeichnet sich durch Temperaturen in den Mittzwanzigern aus, es geht ein leichter Wind. Manchmal ist es auch ein bisschen wärmer, die Menschen gehen federnden Schrittes und alle im gleichen Tempo, exakt halb so schnell wie die New Yorker, geeint im Bewusstsein, dass es nichts Schöneres gibt, als gerade jetzt und hier durch diese Stadt zu laufen. Berlin ist in diesen Tagen der „Hitze“ eine helle, eine freundliche, eine lebensfrohe Stadt, womit die These von der vollkommenen Unzurechnungsfähigkeit des Wetters aufs Schönste bewiesen wäre.