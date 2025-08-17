(SZ) Michelle Obama hat kürzlich etwas gesagt, bei dem man als Kenner und Liebhaber der amerikanischen Prüderie gerne noch einmal nachgehakt hätte. Sie habe, bevor sie ihren späteren Mann kennenlernte, gedatet wie der Teufel. Als Barack aufgetaucht sei, habe sie dank ihres Verfahrens bereits Erkenntnisse gewonnen, mit denen sie ihn, Barack, vergleichen konnte. Das klingt alles ein bisschen holprig, aber man weiß, was gemeint ist. Michelle hat sich gewissermaßen mit einer Vielzahl an Verabredungen eine Expertise angeeignet, die ihr bei der Auswahl des letztlich einzig Richtigen dienlich sein sollte. Man kann über diese besondere Form des american pragmatism verlegen lächeln oder die Nase rümpfen, das Ergebnis bleibt das gleiche: Je tiefer die Erkundigungen nach verschiedenen Partnerinnen oder Partnern dringen, desto klarer gewinnt man am Ende die Souveränität über die letzte Entscheidung. Es hat sich ja auch bewährt: Obama wurde Präsident der USA, Michelle seine co-charismatische Ehefrau − alles war ganz wunderbar, und da sind die wunderbaren Töchter Malia und Sasha noch gar nicht eingerechnet. Eine weniger emanzipierte Mutter würde ihren Töchtern raten, die Anforderungen der Ivy League zu überbieten. Michelle Obama ruft Malia und Sasha zu: Datet, datet, datet! Und wenn sie es richtig machen, heiraten beide zur rechten Zeit einen künftigen Präsidenten.

Natürlich bleibt immer ein gewisser toter Winkel bei jedem Schulterblick auf den Menschen, den man im Treppenhaus des eigenen Lebens auf die oberste Stufe stellen möchte. Mit anderen Worten: Es gibt gute und schlechte Dates. Michelles Date mit Barack zählt, auch weil es auf so vielen vorangegangenen Dates aufgebaut war, sicherlich zu den besten Dates der amerikanischen Geschichte. Zu den schlechtesten zählt das Date, welches Donald Trump am Wochenende mit Wladimir Putin hatte - es war alles falsch daran: die eigene Limousine, mit der Trump den bleichen Teufel aus Moskau durch Anchorage kutschieren ließ; der elend lange rote Teppich, der so wirkte, als liefe Putin genüsslich langsam auf Trumps verlängerter Krawatte fürbass, um dem Tölpel aus dem Weißen Haus damit die Gurgel zuzudrehen.

Es ist nicht einmal so, dass Donald Trump vorher nicht auch wie irre gedatet hätte. Dreimal hat er sich mit dem feisten Kim aus Nordkorea getroffen − ein Stelldichein, aus dem Trump mit einem zarten Liebesempfinden gegangen sei, er hat es selbst so ähnlich ausgedrückt. Und wie manche zu wissen glauben, hat Trump in der Vergangenheit Dates mit Männern jener Sorte gehabt, die inzwischen der Teufel persönlich geholt hat. Das nächste Date soll in Moskau stattfinden. Putin könnte mit Trump einen gemütlichen Kinoabend verbringen. Mit Filmen aus dem Archiv, in denen der US-Präsident in überraschenden Rollen zu sehen sein soll.