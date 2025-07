(SZ) Was der Sattelzug auf der Autobahn ist, ist das Wohnmobil auf der Landstraße: ein Verkehrshindernis. Ja doch, Lkw sind notwendig für die Versorgung von Mensch und Wirtschaft. Wohnmobile wiederum sind für viele Menschen seelisch notwendig. Sie vermitteln, sagen Wohnmobilisten, den Eindruck von Freiheit: Ich kann stehen bleiben, wo es mir gefällt. Und ich habe immer mein eigenes Haus dabei. Oder wenigstens eine bewegliche Mietwohnung. Das Wohnmobil ist ein Symbol des mobilen Konservativismus. Mit dem eigenen Haus bewegt man sich durch eine Welt, die sich allein durch die Bewegung ändert. Als Wohnmobilist stellt man den individuell gewünschten Grad der Veränderung selbst her ( „jetzt fahren wir aber weiter“ ), ohne sich selbst verändern zu müssen. Man ist ein teilnehmender Beobachter mit Mobilitätsgarantie. Das könnte man etwa mit der Rolle etlicher Abgeordneter in der Unionsfraktion der Regierungskoalition vergleichen: Solange es ihnen gefällt, bleiben sie stehen und schauen zu. Sobald aber der Jens wieder mal nichts checkt, fahren sie einfach weiter. Bei der SPD ist das im Prinzip genauso, nur dass Jens da Lars heißt.

Symbolpolitisch gesehen ist das Wohnmobil das Fahrzeug der Gegenwart. Dies schlägt sich auch im Verkehr nieder. Es scheinen so viele Wohnmobile unterwegs zu sein wie nie zuvor. Gerade jetzt, da fast alle Ferien haben, schaukeln auf Haupt- und Nebenstraßen die weißen oder beigen Kästen oft am Anfang mittlerer Schlangen durch die Gegend. Vor allem wenn Männer am Steuer sitzen, merkt man an der Fahrweise, dass sie innerlich den Umstieg von der 250-PS-Limousine auf den Dieselkastenwagen noch nicht ganz vollzogen haben. Vermutlich ist ihnen bewusst, dass sie, führen sie in ihrem Auto hinter ihrem wohnmobilistischen Ich her, über den Ferienschleicher fluchen würden. Also holen sie aus dem Wohnwagen auf Selbstfahrlafette so viel heraus, wie es nur geht. Er vibriert, wackelt, und wenn ein Windstoß kommt, wird einem bang. Aber man kann stehen bleiben, wo es einem gefällt.

Aus der Wohnmobilbranche heißt es, dass es kriselt. Nun kriselt es überall so viel, dass man, wenn es bei einem selbst nicht kriselt, den Eindruck hat, etwas sei nicht in Ordnung. Jedenfalls soll es ein Überangebot an Wohnmobilen geben, weil man in der Corona-Zeit sehr viel verkauft hat. Im eigenen Kasten auf Rädern konnte man sich gut isolieren. Jetzt verkauft man nicht mehr so viel, das Isolieren ist nicht mehr in. Corona war gut für Wohnmobile, die AfD und Andrea Tandler, wenn auch für Letztere nur kurzfristig. Für die nächsten Ferienwochen ist es wichtig, dass man den Kastenschläfern mit Wohlwollen und Toleranz begegnet. Sie haben sich eine Art von Freiheit gekauft oder gemietet, die den Nicht-Wohnmobilisten unzugänglich ist. Muss ja nicht alles allen zugänglich sein.