(SZ) Nehmen wir einmal an, wir hätten noch fünf Jahre zu leben. Was würden wir tun? Einen Porsche 911 Carrera 3.2 von 1983 kaufen? Ein Apfelbäumchen pflanzen? Das Mobiltelefon sofort abschalten? Sich endlich eingestehen, dass Heike aus der 5b, die in der Sechsten nach Kassel zog, die Frau unseres Lebens war, und es ihr sagen? Gut, sie ist, wie man hört, glücklich verheiratet, lebt mittlerweile in Wuppertal und hat drei Kinder, alle proper und kerngesund, ganz wie die Mutter. Heike konnte besser werfen als die Jungs, sie warf so gut und so weit, sie hätte Handballerin werden sollen oder vielleicht Speerwerferin, wobei, dafür war sie wohl nicht stämmig genug. Sie war nicht zerbrechlich, das nicht, es war schon was dran an ihr, aber nicht zu viel. Nicht zu viel und nicht zu wenig, und einmal hatte Heike aus der 5b, es war ein Dienstag, der alles für immer verändern sollte, dem Toni aus der 5a plötzlich und ohne jede Vorwarnung – wir schweifen ab. Fünf Jahre. Was würden wir tun?