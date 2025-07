(SZ) Damit das ein für allemal klar ist: Bayern ist nicht Deutschland. Das Königreich Bayern wurde 1870/71 vom preußischen Junker Bismarck ins Deutsche Kaiserreich gezwungen, woraufhin der edle König Ludwig II. so heftig dem Trübsinn anheimfiel, dass er mithilfe der Bismarck’schen Schmiergelder sogenannte Märchenschlösser bauen musste, in denen er imaginäre Diners mit dem Sonnenkönig und der Pompadour zelebrierte. Seitdem leben und leiden die Bayern unter dem deutschen Joch, aber wie die Dorfgemeinschaft von Asterix und Obelix im römisch besetzten Gallien bieten sie den fremden Herrschern, wo immer es geht, die Stirn. Augenfälligstes Zeichen des bayerischen Freiheitsdrangs ist die CSU, eine Staatspartei, deren Dauerherrschaft in der Verfassung verankert ist. Sie sorgt dafür, dass die Bayern ihren traditionellen Lebensstil beibehalten können, so wie ihn der Schriftsteller Lion Feuchtwanger beschrieben hat: „Breit, laut (…) mit einem bisschen Kunst, einem bisschen Musik, mit Fleisch und Bier und Weibern und oft ein Fest und am Sonntag eine Rauferei.“

Das alles muss man wissen, um die Sturheit zu begreifen, mit welcher Bayern sein Privileg verteidigt, die Sommerferien immer erst Anfang August anzutreten. Andere Bundesländer bekommen ihren Ferienbeginn nach dem Rotationsprinzip zugewiesen, die Bayern aber sind stets als Letzte dran. Nur Baden-Württemberg genießt ähnliche Sonderrechte, welche den Bewohnern dieses Landes auch zustehen. Der Badener, vor allem aber der Schwabe ist zugleich Sparer, Häuslebauer, Mystiker und idealistischer Philosoph, insgesamt also eine multiple Persönlichkeit, die ein jährlich wechselnder Ferienbeginn in die Krise stürzen würde. Bei den Bayern wiederum, sagt Ministerpräsident Söder, ist der späte Ferienbeginn „fest in der DNA“ drin. Da können thüringische oder hamburgische Politiker und Politikerinnen noch so laut meckern: Der bayerische Ferienrhythmus ist genetisch fixiert und könnte nur mit – ethisch fragwürdigen – gentechnische Eingriffen verändert werden.

Aber nicht allein das Erbgut zwingt Bayerns Schülerinnen und Schüler, erst im August in die Ferien zu gehen. Sie müssen, so heißt es, bei der Ernte helfen. Zwar haben die bayerischen Bauern gigantische Traktoren und Erntemaschinen, die kommen aber nur bei Protesten gegen Klima- und Naturschutzregeln zum Einsatz. Die Feldarbeit wird nach wie vor mit der Hand erledigt. Selbst Gymnasiasten schwingen die Sense und pauken zwischendurch fürs Abitur, das in Bayern schwieriger ist als die Habilitation an einer nordrhein-westfälischen Universität. Zudem ist der August die Zeit, in dem die Münchner in ihren Villen am Gardasee und in der Toskana erwartet werden. Kurz gesagt: Die Extrawurst für Bayern ist alternativlos. Man soll sie ihnen gönnen. Dafür bleibt anderen Ländern der Söder erspart.