(SZ) Die Mutprobe ist in der Krise. Vielleicht, weil heutzutage alles gefilmt wird. Zur Mutprobe gehört nämlich zwingend die Möglichkeit des schmerzhaften Scheiterns. Wer möchte denn beim Zurückweichen am Dreimeterbrett im Youtube-Archiv für Angsthasen abgelegt werden, wenn er sich nach einer Ewigkeit an der Sprungbrettkante umdreht und den langen Weg zurück zur Turmleiter antritt? Zuvor hat er wie hypnotisiert nach unten gestarrt, unterbrochen nur von um Gnade bettelnden Seitenblicken zu den hämisch Wartenden, die wissen, dass es nicht vor Blamage schützt, wenn man mit den Füßen zuerst springt. Im Flug muss man der Gefahr ins Gesicht sehen. Es gilt mit den Armen und dem Kopf voran ins Wasser einzutauchen. Wer einen Kopfsprung vom Dreimeterbrett hingekriegt hatte, war nach dem Auftauchen nicht nur im Schwimmbecken heil angekommen, sondern auch im Klub der supercoolen Typen.

Den Kopfsprung hat aber nur der Sportlehrer so genannt. In der deutschen Sprache wird kürzer gemacht, was kürzer gemacht werden kann. Deswegen lautet die entscheidende Frage: „Traust du dich Köpper?“ Wer nun denkt, dass er sich gerade als sentimentaler Freibadträumer in Kindheitserinnerungen verliert, kennt die neue Umfrage der Sprach-App Palava nicht. Die ist zwar nicht repräsentativ, führt aber unter 3000 Teilnehmenden zu einem erstaunlichen Ergebnis: „Köpper“ ist der beliebteste umgangssprachliche Begriff in Nordrhein-Westfalen. Da kann selbst die wegen ihres hohen Platschfaktors populäre, in der sprachlichen wie sportlichen Ausführung aber sehr plumpe Arschbombe nicht mithalten.

Der Köpper bleibt dennoch mit all seiner Eleganz ein gefährliches Spiel mit den Elementen. Gerade junge Männer halten es für mutig, sich auf tollkühne Weise in unbekannte Gewässer zu begeben, wo selbst schon die Landung mit dem Allerwertesten schmerzhafte Folgen haben könnte. Deshalb eignet sich auch ein sprachlich so erfolgreiches Wort nur bedingt als Metapher für die Mutproben in Gesellschaft und Politik. Mit dem Kopf voran in die Verhandlungen zu springen, sehenden Auges in die Krise einzutauchen, den Gefahren von Krieg und Wirtschaftsniedergang die Stirn zu bieten – das ist alles ganz hübsch gesagt. Dabei wird aber vergessen, wie abgründig sich langes Warten an der Sprungbrettkante während der Regierungskrise bei Umfragen auswirkt und ob der Sprung mit Anlauf in wirtschaftliche Untiefen nicht mit einem Zollaufschlag von 100 Prozent endet. Traust du dich Köpper?, das kann nicht die Schlüsselfrage für die Zukunft sein. Als politisches Mittel taugt sie nur für Markus Söder, der wie kein Zweiter Kniefälle und Bratwurstessen zum körperlichen Programm macht. Und wenn es zu einem Köpper in ein 5000-Liter-Bierfass in Kreuth nicht reichen sollte – egal, eine Arschbombe sorgt immer für Stimmung.