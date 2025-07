Welch prophetische Kraft diesen Worten innewohnt. Und wie gut, dass es dem Verfasser erspart bleibt, mittels einer Zeitmaschine in unsere Gegenwart reisen und feststellen zu müssen: Nichts hat sich geändert. Die jungen Leute haben weiterhin keine Zucht. Sie hören immer noch nicht auf die Eltern. Das Ende der Welt ist nahe. Dazu gendern sie jetzt auch noch und pappen sich auf den Hauptverkehrsstraßen fest. Das wenigstens haben sie sich zu seiner Zeit nicht getraut, als König Nabû-mukīn-zēri mit seinen Streitwagen über klimakleberlose Wege kommend die Lande Babylons eroberte und nicht bekannt dafür war, junge Nichtsnutze zu verhätscheln, die alles bestreiten außer ihrem Lebensunterhalt.

In all der Zeit seither haben es nur wenige Selbstlose gewagt, die Jugend, so irregeleitet sie sein mag, in Schutz nehmen. Liebeskummer, Weltschmerz, höhnisch lachende Mathelehrer – sie hat es nämlich auch nicht immer leicht und muss sich noch dazu anhören, „diese Generation“, also sie, mache falsch, was nur falsch zu machen ist. Warum also nicht ein wenig Verständnis wagen? Neben Goethe, der die Leiden des jungen Werther niederschrieb und dadurch bedauerlicherweise eine neue Welle juvenilen Selbstmitleids auslöste, ist hier in jüngerer Zeit vor allem spiegel.de zu nennen. Die Mitarbeitenden dort scheuen keine Mühen und kein Thema, um die Welt, in der die Jungen leben müssen, als Schattenreich der Mühsal, des Othering und der Diskriminierung zu schildern. Sie signalisieren dies durch das Stilmittel, Überschriften aus verjammerten Zitaten zu bilden: „Ich schäme mich für meinen langweiligen Lebenslauf“ oder „Unser Recht ist auf die Lebenswirklichkeit alter weißer Männer ausgelegt“. Ausgerechnet dieses Medium aber reitet nun überraschenderweise eine neue Attacke auf die minderleistende Jugend. „Hauptsache, reich“, wütet ein Beitrag über die „Generation Z“, welche, folgt man den länglichen Ausführungen, dem Materialismus fröne und gesellschaftlich vor allem an fetten Konten ohne Arbeit, an Gucci-Handtaschen und Flügen auf die Malediven interessiert sei. Fazit: „Hätten 13- bis 28-Jährige einen Gott, würden sie zum Geld beten.“ Aber natürlich haben sie keinen Gott. Das wussten ja schon die Chaldäer.