Hendrik Wüst hat daran erinnert, dass Deutschland weiter im Krisenmodus ist. Dabei ist es doch gar nicht so schwer, den Schalter umzulegen.

(SZ) Allen, die unschlüssig sind, wie man die gegenwärtige Stimmung in Worte fassen kann, hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst Inspirationshilfe geleistet. Nach einem kundigen Blick auf die Schalttafel der Republik hat Wüst erkannt, in welchem Modus sich das Land mit dem nach wie vor dritthöchsten Bruttosozialprodukt der Welt gerade befindet: „Wenn wir im Krisenmodus sind, dann geht es erst mal darum, aus dieser Situation wirklich rauszukommen.“ Abgesehen davon, dass wirklich viel zu selten darauf geachtet wird, wirklich aus einer Situation rauszukommen und nicht nur so zu tun, hat Wüst zu einem Wort gegriffen, das die Deutschen für eine Zustandsbeschreibung schon verdächtig lange beschäftigt. Deswegen drängt sich mittlerweile der Eindruck auf, der Schalter, um mal wieder auf „D“ wie „Drive“ oder „N“ wie „neutral“ zu gehen, sei abgebrochen oder vom russischen Geheimdienst deaktiviert.