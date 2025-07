(SZ) Vor ewigen Zeiten ist die Insel Atlantis an unbekannter Stelle im Meer versunken, und seither wird sie alle paar Jahre wiederentdeckt. Diesmal ist es der Archäologe und Filmemacher Michael Donnellan, der die Ruinen des sagenhaften Eilands aufgespürt hat, und wie so oft sind die Beweise erdrückend, dass es sich wirklich um Atlantis handelt. Donnellans Atlantis liegt auf dem Meeresboden vor Cádiz, dort hat er gewaltige Mauerreste gefunden, ebenso die Reste eines Tempels. Die Konkurrenz der andalusischen Stadt ist allerdings groß, als Atlantis-Standorte sind auch Kreta, Santorin, Kleinasien, die Adria, das Schwarze Meer, Sardinien, Sizilien, Malta, die tunesische Küste, die Gegend um Stonehenge, Irland, die Nordsee oder die Karibik im Gespräch. Mit Blick auf die archäologischen Funde und Theorien ist die Sache sonnenklar: Atlantis ist überall. Sollte Donald Trump eines Tages davon Wind bekommen, wird er die sagenhafte Insel per Dekret im Golf von Amerika verorten, in jene Meeresbucht, die Menschen mit intaktem Verstand noch immer Golf von Mexiko nennen.

Gerade in diesen Tagen, in denen die Zivilisation zügig der Barbarei weicht, tut es wohl, Neues von Atlantis zu hören. War die Insel „jenseits der Säulen des Herakles“ nicht eine bessere Welt? Näheres wissen wir nur vom antiken Philosophen Plato, dem allerdings nicht hundertprozentig zu trauen ist, weil er gerne Mythen erfand, wo man lieber Fakten gehört hätte. Von kugelförmigen Urmenschen mit vier Händen und zwei Gesichtern faselte er beispielsweise, dabei weiß jeder, dass die ersten Menschen normal gestaltete Affen waren und es leider nicht geblieben sind. Was Atlantis betrifft, schildert es Plato als fruchtbare Insel voll exotischer Pflanzen und Tiere, also so etwas wie Mallorca ohne deutsche Touristen. Um die Akropolis der Hauptstadt plätscherten drei ringförmige Kanäle, der Poseidontempel glänzte in Echtgold, und auch den Hafenanlagen war anzusehen, dass die Stadtplaner, anders als heute, eine glückliche Hand hatten. Als Sehnsuchtsort kann es Atlantis locker mit Venedig aufnehmen, vielleicht sogar mit dem im Sylvenstein-Stausee versunkenen Isarwinkel-Dorf Fall.

Aber Achtung, Atlantis hat auch eine dunkle Seite. Seine Herrscher unterwarfen halb Europa und Nordafrika, und schließlich überfielen sie Athen. Das jedoch ging schief. Am Ende versank Atlantis innerhalb eines Tages in den Fluten, die Bewohner hatten nicht einmal Zeit, die Untergangsstelle mit einer Boje zu markieren. Den Archäologen hätte das viel Arbeit erspart, sie haben schon genug zu tun, den Nibelungenhort oder Bielefeld ausfindig zu machen. Vielleicht ist Atlantis doch kein einwandfreier Sehnsuchtsort. Eines beglückt die nostalgisch gestimmte Seele trotzdem: Damals wurden Angriffskriege von den Göttern noch bestraft.