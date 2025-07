(SZ) Im Jahr 1980 veröffentlichte der Thriller-Autor Robert Ludlum einen Roman namens „The Bourne Identity“, in dem es um einen Mann geht, der aus dem Mittelmeer gefischt wird und sich an nichts erinnern kann, nicht einmal an seinen Namen. Er heißt Jason Bourne. Wobei: Eigentlich heißt er nicht so, aber das würde jetzt zu weit führen. Beim Hestia-Verlag in Deutschland dachten sie sich, dass man doch mal eine Übersetzung anfertigen lassen könnte, denn Ludlums Bücher verkauften sich immer prächtig, was an seinem rassigen Schreibstil und seinen verzweigten Plots lag. Die Verlagsleute setzten einen Mann namens Heinz Nagel auf die Sache an, der für eines der größten Rätsel der Literaturgeschichte sorgte. Bis heute ist es schleierhaft, warum er die Hauptfigur nicht Jason Bourne nannte, sondern ihr den Namen Jason Borowski verpasste. Aus „The Bourne Identity“ wurde im Deutschen „Der Borowski-Betrug“. Vielleicht hatte sich der Übersetzer Nagel gesagt, wenn Bourne sich eh nicht an seinen Namen erinnern kann, ist es ja egal, wie ich ihn nenne, Schmitz, Haselmayr oder eben Borowski. „Was ist ein Name?“, hatte schließlich schon Shakespeare gefragt.

Nachdem das Buch viele Jahre später mit Matt Damon verfilmt wurde, haben die Verlagsmenschen es stillschweigend umbenannt. Es heißt jetzt „Die Bourne Identität“, den zwingend nötigen Bindestrich haben sie leider weggelassen, und die Hauptfigur heißt Jason Bourne. Wobei: Eigentlich heißt sie nicht so. Aber das sagten wir ja schon. Ohne all jenen zu viel verraten zu wollen, denen die Lektüre dieses schmissigen Thrillers noch bevorsteht, sei gesagt, dass es sich bei Herrn Bourne allem Anschein nach um einen Berufskiller handelt, dessen wichtigstes Credo lautet: Schlaf ist eine Waffe. In den Verfilmungen spielt dieses Motiv eher keine Rolle, es wäre wohl zu langweilig, Matt Damon beim Schlafen zuzusehen. Aber in dem Buch und den beiden Folgebänden, die Ludlum verfasste, legt Bourne immer wieder mal ein Nickerchen ein, um bei Kräften zu bleiben im Angesicht der wilden Welt.

Dass der britische Schauspieler Hugh Grant im Zuge seines Anglistik-Studiums in Oxford auch die Werke Robert Ludlums las, kann als unwahrscheinlich gelten, aber vielleicht hat er sie sich später in seiner Freizeit zu Gemüte geführt und daraus seine Lehren gezogen. Als er in dieser Woche beim Tennisturnier in Wimbledon in der Ehrenloge saß, legte er ein Nickerchen ein in Anbetracht der wilden Welt, was in den sozialen Medien und sogar in der BBC rauf- und wieder runterdiskutiert wurde. Als Grant erwachte, wirkte er wie ein Mann, der sich an nichts erinnern kann, nicht einmal an seinen Namen. Dieser lautet in seiner schönen Gänze Hugh John Mungo Grant. Zu gern wüsste man, wie Heinz Nagel das übersetzen würde.