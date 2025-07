(SZ) Es ist gar nicht lange her, da war die deutsche Leitkultur ein die Öffentlichkeit beherrschendes Thema. Wie üblich wurde die Diskussion darüber rasch von anderen, die Öffentlichkeit beherrschenden Themen verdrängt. Leider stand dabei nie wirklich die Frage im Raum, ob es neben herausstechenden Merkmalen wie Sehnsucht nach Pünktlichkeit, Gesangsvereinen und Schützenfesten auch so etwas wie ein deutsches Leittier gibt. Die Antwort darauf ist aus mehreren Gründen heikel. Der Bundesadler kündet zwar von ambitionierten Ansprüchen, könnte aber als Symbol einer deutschen Denkungsart gelten, die auf internationaler Ebene zu hoch hinaus will. Außerdem liegt es nahe, den majestätischen Greifvogel für einen von der Bundespolizei ausgebildeten Helfershelfer zu halten. Diese Einsatzoption lässt auch den nächsten Kandidaten als schwer vermittelbar erscheinen: Der Deutsche Schäferhund ist zwar bodenständiger, wird aber ebenfalls mit knurrender Staatsräson verbunden. Der Dackel wäre die maßgeschneiderte Halt-den-Ball-flach-Variante. Allerdings macht er, was er will, und gehorcht nicht. Weniger deutsch geht nicht.