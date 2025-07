(SZ) Die Zugspitze ist ein armes Schwein. Zwar könnte der Berg als solcher majestätisch, einsam und großartig sein. Das alles ist die Zugspitze aber nicht. Der Mensch hat sie sich untertan gemacht. Und wie. Bahnen schaufeln jährlich mehr als eine halbe Million Übertouristen hinauf, oben breitet sich ein Konferenzzentrum cum Hochrestaurant aus, eine gewucherte Glas-Metall-Konstruktion, in der profilneurotische Geschäftsführer Firmenevents abhalten können („wir ganz oben“). Den Gletscher hat der Klimawandel praktisch schon aufgegessen. Aus der Ferne sieht die Zugspitze noch so aus, als wäre sie nur ein Berg, ein hoher Berg für hiesige Verhältnisse, der höchste im Land sogar. Aus der Nähe aber sieht man, dass der Freizeitkapitalismus die Zugspitze bereits an den Rand des Komas kommerzialisiert hat.

Eine weitere Drehung in der Neuschwansteinisierung des Gipfels ist die Doppelung seines Gipfelkreuzes. Seit ein paar Tagen steht eine kleinere Kopie des Gipfelkreuzes überdacht und vor einer Fototapete in der Station der Bergbahn. Es handelt sich angeblich um ein Kunstwerk. Es ist aber eine kitschgewordene Rettungsgasse: Weil das echte Gipfelkreuz nur über eine enorm maßvolle Kraxelei zu erreichen ist, hat man, um Unfälle zu vermeiden, jetzt dieses Selfie-Monument installiert. Es ist das Ersatzgipfelkreuz für Sandalen und Turnschuhe, vor dem sich Zugspitztouris in Tiktokposen fotografieren können. Mitte der Achtzigerjahre befand der Medienwissenschaftler Neil Postman, dass sich die Gesellschaft allmählich zu Tode amüsiere. Auf der Zugspitze tut sie das schon längst, stürzt aber neuerdings nicht mehr beim Aufstieg zum Gipfelkreuz. Eindeutig ein Fortschritt.

Nun sollte man nicht glauben, dass es irgendwann genug ist mit der Verblödisierung eines Berges, der das Pech hat, relativ hoch zu sein. Mitte Juli will der CSU-Abgeordnete Alexander Dobrindt, in dessen Wahlkreis die Zugspitze liegt, auf dem Berg einen „Migrationsgipfel“ veranstalten. Das nicht immer zurechnungsfähige Schicksal, vertreten durch den Bundeskanzler Merz, hat Dobrindt zum Innenminister gemacht. Als solcher will er jetzt diverse Kollegen aus der EU auf den Gipfel befördern, schon allein um dem CSU-Humor („Gipfel auf dem Gipfel“, haha) Genüge zu tun. Gewiss, es ist nie schlecht, wenn sich Europäer darauf besinnen, was sie gemeinsam haben, auch wenn dies sich in letzter Zeit darin zu erschöpfen scheint, was sie gemeinsam nicht haben wollen, nämlich Migranten. Wäre der Zugspitz-Geist nicht längst in die Westalpen emigriert, könnte er den Ministern einerseits ein herzliches „Vaschwinds, Grenzen-Gloifi“ zurufen. Andererseits könnte er dem Maut-und-Schlagbaum-Dobrindt auch drei Monate lang jede Nacht im Schlaf erscheinen mit der Botschaft: „Wurscht, was du machst, Ministerpräsident wirst du nie.“