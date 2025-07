Eine Männerfreundschaft ist dagegen eine Freundschaft, bei der Männer tun, was nur Männer gemeinsam tun. Sie gehen in den Baumarkt und überlegen stundenlang, welcher der beste Grill für den kleinen Balkon ist, denn auf der Terrasse steht ja schon ein großer Gasgrill. Sie spielen zusammen Fußball, und hinterher sprechen sie länger, als das Spiel gedauert hat, über Fußball. Sie fahren im Motorradklub quer durch Deutschland, und während sie fahren, sind sie sehr froh, dass sie mit den anderen nicht reden müssen, weil sie ja einen Helm aufhaben. Dazu hat laut St. Galler Tagblatt der Freundschaftsforscher Steve Stiehler gesagt: „Das Kriterium ist nicht, dass man intime Gespräche hat. Sondern dass man zusammen etwas macht.“ So baue sich ein Vertrauen auf, das laut Stiehler persönliche Gespräche zulasse, wie sie Männer bekanntlich sonst eher wenig schätzen. Zum Beispiel: Sagt ein Tennisspieler zum anderen: Du spielst heute wie Zverev in der ersten Runde in Wimbledon. Was ist denn los mit dir? Antwort: Meine Frau hat mich heute verlassen.

Auch wenn solche Geschlechterklischees bei der aufgeklärten Generation Z auf Ablehnung stoßen – es geht ja um die Generation Trump, deren toxische Männlichkeit sich offenkundig bis zur Generation Musk ausgebreitet hat: Nur so konnte es schließlich zu dem gemeinsamen Hobby „Alle Macht für mich“ kommen. Klingt sehr anstrengend, wenn man zu zweit ist. Andererseits hätte daraus doch genug Vertrauen für all die persönlichen Fragen erwachsen können, die Männer von Zeit zu Zeit von ihren Männerfreunden gestellt bekommen sollten, um sie wieder fit zu machen für andere gemeinsame Hobbys wie das kreative Zerdeppern des Staatsapparates, Zoll-Lotto und Lügenspiele auf Social Media. Dann hätte ein Blick genügt, um einander zu signalisieren: Bro, von Raketen sollten wir beide in Zukunft die Finger lassen.