Charles III. lässt den Zug Seiner Majestät vom Gleis nehmen. Dadurch gerät nicht nur das Vereinigte Königreich aus der Spur.

(SZ) Als Heinrich Böll an einer Erzählung über einen deutschen Soldaten arbeitete, der während des Zweiten Weltkriegs nach dem Heimaturlaub zurück an die Ostfront reist, gab er dieser zunächst den betont nüchternen Titel „Zwischen Lemberg und Czernowitz“. Womöglich schien ihm das jedoch allzu schlicht zu sein, vielleicht war es auch sein rheinisches Gemüt, das mit ihm davongaloppierte, bekanntlich konnte selbst der zum Ernsthaften neigende Böll wie alle Kölner, besonders jene in der Südstadt geborenen, einem guten Witz nicht widerstehen, und so entschied er sich dazu, der melancholischen, ja traurigen Erzählung einen Kalauer von zeitloser Schönheit als Titel zu verpassen. Er nannte sie: „Der Zug war pünktlich“.