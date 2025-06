(SZ) Seit Jahrhunderten besingen Dichter die Pracht schöner Orte, bisweilen haben sie sich aber auch der weniger schönen angenommen. Ein Spaziergang durch Metzingen in Baden-Württemberg etwa inspirierte Robert Gernhardt 1987 zu den Zeilen: „Dich will ich loben: Hässliches,/ du hast so was Verlässliches.“ Die britische Entsprechung, gleichsam das Metzingen Südenglands, ist die Stadt Slough. Auch über sie schrieb einst ein Dichter, in diesem Fall John Betjeman. Anders als der Kollege Gernhardt pries er ihre Hässlichkeit jedoch nicht, sondern wünschte sich (schon im Jahre 1937): „Come friendly bombs and fall on Slough! It isn‘t fit for humans now.“ („Kommt, freundliche Bomben, fallt auf Slough! / Dort kann kein Mensch mehr leben.“) Eine ziemlich radikale stadtplanerische Forderung, die von der deutschen Luftwaffe Gottlob nicht aufgegriffen wurde.