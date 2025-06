(SZ) In Philip Roths Roman „Der menschliche Makel“ findet sich eine kurze Passage über das Glück, das junge Paare finden können, wenn sie noch nicht in ihren Zukunftsträumen angekommen sind: Das improvisierte Leben in Wohnräumen, die sich durch Unvollkommenheit (billige Stehlampen und dergleichen) auszeichnen, wackelt und quietscht zwar. Aber nie mehr wird das Paar so unbeschwert glücklich sein wie in jenen Tagen des provisorischen Lebens, als äußerlich nichts stimmte, aber innerlich alles passte. Will man Roth Glauben schenken, und wer wollte dies nicht, haben Jeff Bezos und seine Auserwählte den wahren Augenblick des Glücks verpasst. Denn sie sind bereits dort angekommen, wo sich der ehemalige Spitzensportler Jerry Levoy und die ehemalige Schönheitskönigin Mary Dawn in Roths Roman als Unternehmer-Ehepaar in entbehrungsreichen Jahren erst noch hinarbeiten müssen: im perfekten Leben. Kaum wohnen die beiden reich und erfolgreich im stilvollen Riesenhaus, nehmen Levoy und Mary Kurs auf die eheliche Dauerkrise.

Amazon-Gründer Bezos und die frühere TV-Moderatorin Lauren Sánchez starten in Venedig ihre Ehe in einem Rahmen, wo nichts quietscht und wackelt, sondern alles glänzt und leuchtet, mit Superyachten und Superreichen, Superschönen und Superfeuerwerken. An diesem Verschwendertum entzündet sich Superkritik. Dabei verdient Bezos Anerkennung für so viel Mut, die perfekte Zukunft perfekt zu feiern. Falls der zweitreichste Mann der Welt den „Menschlichen Makel“ gelesen haben sollte, hat die Lektüre keine Spuren von Zweifel hinterlassen. Warum auch? Die Wette auf das unzerstörbare Liebesglück ist die Geschäftsgrundlage jeder neuen Ehe. Was toll werden soll, muss auch toll anfangen. Bei jeder Hochzeit wird, so gut es geht, auf den Putz gehauen. In diesem Sinn könnte Donald Trump Bezos beim nächsten Treffen mit einem festen Hieb auf die Schulter seinen Segen geben: „What a frigging hell of a party, you son of a gun!“

So werden Ehegeschäfte abgeschlossen. All die Leute, die jetzt in Venedig dagegen protestieren, dass die Stadt bei dieser Hochzeit sein wird, was sie sowieso schon immer war (die perfekte Kulisse eines perfekten Touristenlebens nämlich), sollten cool bleiben. Die Gruppe „No Space for Bezos“ schrieb auf Instagram, sie habe nicht vor, „die Krümel aufzuheben, die vom Tisch eines Milliardärs fallen“. Die Aktivisten kommen an die Krümel gar nicht heran, denn Jeff und Lauren haben die große Abschlussfeier aus Sicherheitsgründen nicht auf dem Gelände der Kirche Scuola Grande della Misericordia feiern dürfen, sondern mussten in eine alte Werft ausweichen, umrahmt von Scharfschützen, die unliebsame Gäste verscheuchen sollen. Nicht einmal mit der eigenen Yacht dürfen sie vorfahren. Wenn das der perfekte Kuchen ist, wie mögen dann erst die Krümel aussehen?