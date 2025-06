(SZ) Vor vielen Jahren stand in der Zeit ein Porträt des Fußballtrainers Jürgen Klinsmann, der darin als „der heimliche Regierungschef des FC Deutschland“ gefeiert wurde. Die Autoren suchten nach Belegen, um diese These zu stützen, fanden sie in Klinsmanns Gesicht und schufen bei der Gelegenheit ein neues Wort: „Seine Augen strahlen kanzlerblau.“ In so ein Augenpaar lässt sich schließlich alles und nichts hineingeheimnissen, weshalb Augen oft herangezogen werden, wenn dieses oder jenes Empfinden illustriert werden soll. Verletztheit, Sehnsucht, Verzweiflung spiegeln sich angeblich in Augen genauso wie Zuversicht, Hoffnung und sogar Liebe. Und was kanzlerblau strahlen kann, schimmert bei anderer Gelegenheit vielleicht hoffnungsgrün oder undurchdringlich schwarz. Alte Regel für Menschenbeschreiber: Wer nichts beobachtet hat, kann immer noch versuchen, in Augen etwas reinzulesen. Das kommt dann schon irgendwie hin.

So gesehen ist die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ein Geschenk für die journalistischen Bilderleser, die es in der Regel mit Politikern zu tun haben, bei denen jede Geste einstudiert ist. Man wünscht sich aber, hinter die Fassaden schauen zu können, und hier sind die Blicke von Frau Meloni sehr ergiebig. T-Online: „Biden kommt zu spät – Meloni rollt mit den Augen.“ Times of India:„Meloni, Macron and the magnificent eye-roll“. Beim Nato-Gipfel wird sich womöglich die nächste Gelegenheit ergeben, Melonis „Augenrollen für die Ewigkeit“ (New York Post) zu beobachten. Die Italienerin hat bei verschiedenen Gelegenheiten und sogar im Oval Office öffentlich mit den Augen gerollt. Das Augenrollen ist zu ihrem signature move geworden, sie hat es zu einem Mittel der politischen Kommunikation gemacht. Wer mit den Augen rollt, ist eindeutiger als der, der mit den Augen nur irgendwohin schaut: Augenrollen signalisiert mindestens schweres Genervtsein und, im Maximalfall, handfeste Verachtung. Dass jemand verliebt mit den Augen rollt, kommt so gut wie nie vor. Selbst in Italien nicht, dem Heimatland bedeutender Augenmenschen wie Franco Nero oder Salvatore Schillaci.

Ob Giorgia Meloni kalkuliert und oder unabsichtlich mit den Augen rollt, scheint von Körpersprache-Experten noch nicht komplett ergründet zu sein. Tatsache ist aber, dass sie – wenn sie mit dem Munde redet – wesentlich heftiger rüberkommt, als wenn sie nur ihre Augen sprechen lässt. Das Augenrollen ist eine Geste, mit der sich üblicherweise ungeduldige Kinder verständlich machen. Giorgia Meloni wirkt also jünger und argloser, wenn sie mit den Augen rollt. Und womöglich muss sich unter dem Eindruck dieses Anblicks sogar mancher in Erinnerung rufen, dass sie nicht nur eine Meisterin der nonverbalen Kommunikation ist, sondern vor allem eine ausgewachsene Rechtspopulistin. In diesem Sinn: Augen auf!