(SZ) Was wir nun ohne ihn tun sollen? Auf diese Frage hätte Hermann Unterstöger sofort eine Antwort parat gehabt: Weitermachen natürlich. Schließlich machen die anderen in der Welt ja auch weiter, die Dummen und Bösen, die Großmäuler und Kleingeister, aus deren unseligem, für das Streiflicht gleichwohl ertragreichen Wirken auch Unterstöger seinen Nutzen gezogen, er selbst hätte gesagt: seinen Honig gesaugt hat. Denn das hat der ewig junge Hermann Unterstöger uns inzwischen auch schon recht alt dreinschauenden Jungen bis zuletzt zu zeigen versucht: wie man die Spinne so geschickt im Bernstein des Streiflichts einlegt, dass sie wie eine Libelle aussieht. Natürlich beherrschte keiner diese feine Verwandlungskunst so wie er, und wenn wir einmal in der Woche einen Unterstöger links oben auf der Eins hatten, sah es sogar so aus, als würde die Libelle über der ganzen Seite ihre flirrenden Kreise ziehen.