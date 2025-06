(SZ) Hin und wieder laufen die Dinge so gründlich verkehrt, dass es sich eigentlich nur um einen Konstruktionsfehler im Hier und Jetzt handeln kann. Trotzdem ist natürlich niemand da, dem man eine ordentliche Produkthaftungsklage anhängen könnte. Hätte Goethe schon gewusst, was ein Film ist, hätte er dazu vielleicht etwas Hübsches gedichtet à la: „Sitz ich allein, / Wo kann ich besser sein? / Im Filme, dem falschen.“ Stattdessen hat er die Perspektive des vom Alltag überwältigten Mannes gewählt, dem die Ehefrau zwar Weste und Gehrock rauslegt, der aber dennoch seufzend scheitert: „Wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit dem Zuknöpfen nicht zu Rande.“ Die schief geknöpfte Gegenwart ist allerdings auch in anderen Sphären zu besichtigen. Man muss sich nur mal die Besetzung im Oval Office und Kreml anschauen, dann weiß man Bescheid. Nicht mal Bata Illic würde da noch singen wollen: „Ich möcht’ der Knopf an deiner Bluse sein.“

Die Frage, wie man mit den gröbsten Konstruktionsfehlern der politischen Jetzt-Zeit umgeht, lag diese Woche auch in der guten Rocky-Mountains-Luft von Kananaskis, wo sich die G-7-Chefs zum Gipfel trafen. Nur leider wurde sie mal wieder völlig falsch beantwortet. Einziges Ziel des Gipfels war bekanntlich, beim unberechenbaren US-Präsidenten zu antichambrieren und ihn von einer vorzeitigen Abreise abzuhalten. Auf die Idee jedoch, ausgerechnet Donald Trump bei Laune halten zu wollen mit der Aussicht auf zwei Arbeitssitzungen, ein Mittagessen mit Arbeitssitzung, mehrere bilaterale Arbeitstreffen und ein Abendessen mit Arbeitssitzung, muss man erst mal kommen! Vor allem, wo der ja nur aus dem Fenster gucken musste, um missgelaunt festzustellen, dass statt ihm ein Grizzly auf dem Golfplatz spielte.

Nein, der neuen Verquertheit der Welt kann man nur mit einer synchronen Umkehrung des Üblichen begegnen. Im Falle des G-7-Gipfels von Kanada hätte das bedeutet, die Leaders das Begleitprogramm absolvieren zu lassen. Das darf heute nicht mehr Damenprogramm heißen, weil inzwischen manche Leaders Damen, dafür aber manche Damen Herren sind. Einen Beitrag zum Weltfrieden könnte es trotzdem leisten. In Kanada etwa hätte die Wanderung zu den „Troll Falls“ Trump dazu inspirieren können, von seinem BFF Putin die Schließung sämtlicher Troll-Fabriken zu verlangen. Beim Korbflechten wiederum hätte er sieben zarte Freundschaftsbändchen geknüpft. Den Durchbruch hätte schließlich die Gondelfahrt auf den „Sulphur Mountain“ gebracht – mit Trump und Selenskij in der Gondel Force One und einem windbedingten Zwei-Stunden-Stopp auf halber Strecke. Der nächste G-7-Gipfel findet übrigens im französischen Évian-les-Bains statt. Dem Vernehmen nach arbeitet Emmanuel Macron schon am Programm. Erster Tagesordnungspunkt: eine Partie Minigolf am See.