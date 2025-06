(SZ) Das große Rasenstück Albrecht Dürers ist ein Glanzlicht der Naturmalerei, das selbst in einem perfekten Ikea-Wohnzimmer nicht sonderlich stören würde. Im Gesamtschaffen des Meisters aus Nürnberg nimmt es einen Spitzenplatz ein, unmittelbar hinter seinem Selbstporträt als Jesus im Marderpelz und der Zeichnung „Betender Hase“. Dennoch gibt es Menschen, zumeist sind es Gartenbesitzer, die das Rasen-Aquarell für das Werk eines Stümpers halten, der von Säen und Mähen keine Ahnung hat. Das ist kein ordentlicher Rasen, sagen sie, das ist ein Sammelsurium von Unkräutern, die in ihrem Garten keinen Tag überleben würden. Und da ist ja auch was dran: Auf Dürers Rasenstück ist der Erbfeind jedes gepflegten Gartens, der Löwenzahn, zu sehen, zudem Breitwegerich, Ehrenpreis, Schafgarbe und viele andere Gewächse, für die der Herrgott Unkrautvernichtungsmittel geschaffen hat. Manche Gärtner brauchen nur an Dürers Wildwuchs-Aquarell zu denken, schon springt ihr Rasenmäher an.