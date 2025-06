(SZ) Immer wenn der amerikanische Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. in den Medien auftaucht, weiß man: Jetzt kommt etwas besonders Verrücktes. Entweder er erzählt wieder von dem Wurm, der in seinem Kopf gewohnt hat, um dort Teile seines Gehirns aufzuessen. Oder er badet in einem Bach voller Fäkalien, wo ebensolche Würmer eigentlich zu Hause sind. Manchmal gibt Kennedy fachliche Expertisen aus, zum Beispiel, dass man gegen Masern Lebertran anwenden könne. Dieser Tage hat der Minister nicht so viel gesagt, sondern einfach Fachleute entlassen, die sich mit der Wirkung von Impfungen auskennen und diese natürlich auch empfehlen. Aber vor Kurzem hat Kennedy doch wieder etwas Interessantes gesagt, nämlich dass die Menschen zu Zeiten seines Onkels viel gesünder gelebt hätten. Roberts Onkel war der amerikanische Präsident John F. Kennedy. Als er regierte, rauchten die Menschen, wo sie gingen und standen, auch im Kino und im Flugzeug. Außerdem tranken sie zuckersüßen Orangensaft und ernährten sich von Fertiggerichten aus den gerade in Mode gekommenen Gefrierschränken. Die Lebenserwartung eines Amerikaners lag um 1960 bei 69 Jahren, das sind zehn Jahre weniger als heute, da man mit bald 79 Jahren Präsident sein kann.