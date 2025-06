(SZ) Eine verstörende Eigenart der deutschen Politik ist die Begeisterung fürs Bodenständige. Anderswo in der Welt geht nichts ohne bestürzend brillante Reden, bildschirmfestes Charisma und eine ins Fantastische reichende Vision für eine noch fantastischere Zukunft. Hierzulande dagegen gilt der Wahlkreisbesuch als höchste Form politischer Hingabe. Eine Abgeordnete, die in der örtlichen Metzgerei auch mal höchstpersönlich den Bierschinken aufschneidet, eine Kanzlerin, die in der uckermärkischen Datsche in der Kartoffelsuppe rührt: Das ist Wählerbonding à la Dschörmany. Allerdings atmet dieser glamourbefreite Politikansatz ein wenig zu sehr die Gemütlichkeit vergangener Jahrzehnte. Die Düsternis der Gegenwart dagegen lässt sich nicht erhellen mit der lahmen Strategie, als Spitzenpolitiker das durchschnittliche Leben des durchschnittlichen Wählers zu simulieren.

Der nämlich, also der Wähler, ist bekanntlich höchst unzufrieden mit quasi allem (Die Bahn! Die Schulen! Die Erdbeerpreise!) – und will dementsprechend nicht auch noch auf Insta ertragen müssen, wie das politische Personal ebendiese Alltagstristesse nachstellt. Es erscheint daher dringend geboten, entgegen aller Gewohnheit mal ein paar Nummern größer zu denken. Für ein Land, das Visionären gerne einen Besuch beim Hausarzt empfiehlt, sicher keine Kleinigkeit. Doch zum Glück gibt es auch hierzulande ein paar politische Schwergewichte, für die think big keine Anstrengung, sondern Grunddisposition ist. Als Pionier hat sich diese Woche mal wieder Markus Söder erwiesen. Am Donnerstag griff er mit zwei Länderkollegen in Berlin mit dem ihm eigenen, erfrischenden Selbstbewusstsein nach den Sternen: Eine Milliarde im Jahr für das nationale Raumfahrtprogramm! Zwei Milliarden für die europäische Raumfahrtagentur Esa! Der Weltraum, unendliche Weiten! So geht Verheißung, und schon kribbelt es in der Magengegend wie beim Start einer Space-X-Rakete von Elon Musk.

Apropos Musk: Vielleicht hätte der ja Zeit für ein texanisch-bayerisches Joint-Venture? Wo er doch jetzt nur noch Donald Trumps Ex-BFF ist. Minimum wäre natürlich eine Rakete in bayerisch Weiß-Blau und Bratwurst in der Tube als integraler Bestandteil des Bordmenüs. Es gehe bei Raumfahrt nicht um Science-Fiction, betonte Söder am Donnerstag zwar, aber das ist eh klar, denn wer würde am heiligen Ernst des bayerischen Space-Cowboys noch zweifeln? Visionär, der er ist, hat Söder schließlich schon vor sieben Lichtjahren das bayerische Raumfahrtprogramm „Bavaria One“ ins Leben gerufen, samt Sternen-Logo, das sein damals noch bartloses Konterfei zierte. Während Doro Bär als CSU-Raumfahrtministerin jetzt vom Flug- aufs Space-Taxi umsteigt, probt Söder aktuell für seinen nächsten Hit. Nach dem großen Erfolg von „Weißer Winterwald“ folgt nun: „Fly me to the moon.“