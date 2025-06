(SZ) Snacks sind für den Körper angeblich so gefährlich wie Zeitbomben. Das wird schon länger behauptet, aber so wörtlich genommen wurde es erst am Flughafen, wo die Schauspielerin Ellen Pompeo einen Sprengstoffalarm auslöste. Welcher Flughafen es war, hat der Star aus der Arzt-Serie „Grey’s Anatomy“ in dem Interview mit dem Reisemagazin Travel & Leisure nicht preisgegeben. Aber solche Details sind in diesem Fall so unnötig wie weißer Zucker im Kaffee. Pompeo hatte eine Tüte Sonnenblumenkerne in ihre Handtasche gepackt – Biosonnenblumenkerne, wie sie betont und bescheiden hinzufügt: „vermutlich die teuersten, die man kaufen kann“. Weder die hohe Qualität noch der hohe Preis konnten aber verhindern, dass beim Sicherheitscheck durch eine auf der Verpackung gelistete Chemikalie ein Alarm ausgelöst wurde und die US-Sicherheitsbehörde Transportation Security Administration (TSA) gerufen werden musste. Die hungrige Pompeo musste warten, bis der Bombenräumdienst die Tüte unter die Lupe genommen und für flugfähig, also nicht ausreichend explosionsfähig, erklärt hatte.