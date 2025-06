(SZ) Der leider tote kanadische Verkehrsexperte Leonard Cohen hatte schon 1992 einen Vorschlag, wie auch die Staus auf den Autobahnen zu vermeiden wären. „Give me back the Berlin wall“, dichtete Cohen in seinem Song „The Future“, auch wenn er das nicht direkt auf die A8 bezog. Als jedenfalls der Osten noch der Osten war, zugesperrt und sozialistisch, fuhren viel weniger Autos und Lkw in der damaligen Bundesrepublik nach Süden, Norden und Westen. Man sah kaum rumänische Sattelschlepper, polnische Kühlwagen oder SUVs mit seltsamen Kennzeichen wie MOL, NOL oder JOL. Die Freiheit hat nun mal ihren Preis. Ein Teil dieses Preises ist der Große Stau, den seinerzeit der Verkehrsminister Alexander Dobrindt mit seinem Nachfolger Andreas Scheuer gerechter machen wollte, indem er eine Autobahnmaut für Ausländer einführen wollte. Dies gelang ihm nicht, weil es gegen europäisches Recht verstoßen hätte. Mittlerweile ist Dobrindt durch eine unglückliche Fügung Innenminister geworden, und gerade hat ihm ein Gericht verboten, Asylsuchende einfach so zurückzuschicken. Es ist gut, dass es Minister wie Dobrindt gibt. Sie beweisen auf eigene Kosten immer wieder, dass die Gewaltenteilung funktioniert.

Hilflos allerdings ist die Gewaltenteilung zu Pfingsten. Zu diesem Kalenderereignis, das früher mal ein religiöses Fest war, setzt sich die Reisewelle in Bewegung. Sie schwappt von nun an bis Mitte August kreuz und quer durch die Republik. Ihre Ziele sind die Küsten, was bei einer Welle verständlich ist, die Berge sowie andere geografische Gegebenheiten, die sich bei Insta abbilden lassen. Dass für die Vielzahl der in den Urlaub autofahrenden Menschen der Stau zum Ferienerlebnis gehört, ist erwiesen. Manche jener Regionen, die wie Österreich oder Südtirol nahezu ausschließlich aus touristischen Erwägungen existieren, tragen dem Ferienerlebnis Stau aktiv Rechnung. Auf der Brennerautobahn zum Beispiel wird in diesen Monaten an einer Brücke gebaut, was viele interessante Verkehrszusammenballungen verspricht.

Auch für das bevorstehende Wochenende wird „erhöhtes Verkehrsaufkommen“ prognostiziert. In diesem Zusammenhang wird gerne gesagt, die Autobahnen A3, A8, A9 und so weiter seien besonders „betroffen“. Das ist Humbug. Nicht die Autobahnen sind betroffen, sondern die Menschen auf ihnen und um sie herum. Die haben sich zwar sehenden Auges und bereiten Bremsfusses in diese Situation der Betroffenheit begeben. Dennoch sind die Autobahnen, wollte man sie denn vermenschlichen, nur die Duldenden, die sich hie und da mit einer kleinen Fahrbahnverengung oder einer 18 Kilometer langen Baustelle gegen die Reisewelle wehren. Manchmal, wenn man bei Rosenheim im Stau steht, hört man leise und aus Richtung der temporären Leitplanken, so als sängen die Absperrhütchen: „Give me back the Berlin ...“