(SZ) Über die Alten, besonders in ihrer Daseinsform als Rentnerinnen und Rentner, wird derzeit landesweit gelästert. Dabei ist es doch die heutige Jugend, verdorben wie seit Platons Zeiten nicht mehr, die in Schulen, Universitäten und dunklen Internet-Kanälen herumlungert. Neulich wieder der Herr Linnemann, der immer wie ein Klassenstreber dreinblickende CDU-Generalsekretär: Die Rentner arbeiten zu wenig, hat er zu Frau Miosga gesagt, und in diesem Moment fiel es Millionen deutscher Rentner wie Schuppen von der Brille: Der Eintritt in den Ruhestand bedeutet nicht den Austritt aus der Arbeitswelt. Sie müssen weiterschuften, weil es unsozial wäre, die Rente im Senioren-Café oder auf Mallorca zu verjubeln? Dabei hatten sie geglaubt, im Ruhestand sei Faulheit erste Bürgerpflicht, damit sie den Jungen nicht die Arbeit wegnehmen. Stattdessen gilt das Wort des alten Cicero: „Vor nichts aber muss sich das Alter mehr hüten, als sich Untätigkeit und Müßiggang hinzugeben.“

Einen Weg, als sogenannter Silver Ager nützliche Arbeit zu leisten, ohne sich einen Bandscheibenvorfall einzuhandeln, hat die schwedische Popgruppe Abba gewiesen. Die vier Musiker, Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid, sind altersmäßig inzwischen fast auf Rolling-Stones-Niveau, und doch treten sie, jung und schön wie in den Siebzigern, noch immer in London auf. Genau genommen sind es Avatare, digitale Doppelgänger, die so aussehen und singen wie Abba im Jahr 1979. Etwas creepy ist das schon, oder, um mit den Alten zu reden: unheimlich. Als würden Gespenster ein Konzert aus längst vergangenen Tagen simulieren. Noch unheimlicher ist, dass kürzlich Anni-Frid und Benny, grauhaarig und mit ein paar würdig getragenen Falten, der Abba-Avatar-Show in London beiwohnten. Was mögen sie in Anbetracht ihrer jugendfrischen Ebenbilder gedacht haben? Vielleicht: Sorry, wir waren jung und brauchten das Geld.

Mehr Abba wagen – wäre das nicht die Devise für die deutschen Rentner? Jeder und jede legte sich einen jugendlichen Avatar zu, ließe diesen werkeln und ginge selbst auf Kreuzfahrt. Die Rentnerseele wäre zufrieden und Linnemann auch. Andererseits könnte es ungemütlich sein, mit einem digitalen Double zusammenzuleben, das sich genauso aufführt wie man selbst als junger Mensch. Wie unangenehm, seiner eigenen Vergangenheit zusehen zu müssen, etwa wie man beim ersten Kuss vergaß, den Kaugummi aus dem Mund zu nehmen. Überhaupt böte so ein Teenager-Avatar genug Szenen, um sich für seine Jugendsünden zu schämen. Friedrich Merz müsste mitansehen, wie er auf dem Mofa durchs Sauerland brauste, und Söder sähe den jungen Markus mit einem Strauß-Poster im Jugendzimmer. Peinlich, nicht wahr? Schmerzlicher wären nur die Sünden, die man versäumt hat zu begehen.