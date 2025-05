(SZ) Es muss ein eigenartiger Zauber gewesen sein, der dem Anfang der menschlichen Kleidung innewohnte. „Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an.“ So steht es geschrieben, und wenn man es aus dem – auch hier entscheidenden – Zusammenhang reißt, hört sich das an, als hätte ein genialer Couturier damals zwei Musterstücke seiner neuen Collection vorgestellt, zum Entzücken selbstverständlich der Fachpresse, die vermerkt hätte, dass Felle angesagt, ja das Must-have der nächsten Saison seien. Der Hintergrund der Fellröcke war aber ein ganz anderer. Sie waren Teil der Strafe dafür, dass Adam und Eva sich am striktest verbotenen Baum der Erkenntnis vergriffen hatten. Für die Röcke hatte das die Folge, dass sie über ihren Nutzen als Schutz gegen Hitze oder Kälte hinauswiesen. Seither muss alle Kleidung sich jenseits ihrer banalen Funktionen auch auf ihre soziale Bedeutung und insbesondere auf ihre kommunikativen Absichten hin befragen lassen.

Bei den Rittern waren diese Absichten leicht zu erraten. Hatte der eine einen Schwan als Aufsatz auf seinem Helm und der andere einen Löwen, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie losritten und aufeinander einschlugen. Diese Eindeutigkeit ist nicht allen Kleidungsstücken gegeben, doch wenn beispielsweise ein Mann in neonfarbener Warnweste die Straße entlanggeht, kann man sicher sein, dass er sich bald an einem der Kanaldeckel zu schaffen macht. Der Schuh als Botschafter: Das ist, wie bei einem derart untergeordneten Kleidungsstück nicht anders zu erwarten, eine Geschichte der Bescheidenheit, in die erst Guido Westerwelle Licht und Bedeutung brachte. Das war 2002. Die FDP hatte es sich in den Kopf gesetzt, auf 18 Prozent der Wählerstimmen zu kommen, und ihr Vorsitzender Westerwelle kommunizierte das mithilfe von Schuhen, auf deren Sohlen die 18 zu lesen war. 18 Prozent! Die FDP! Was waren das noch für Visionen!

Wie laut es krachen kann, wenn zwei Kommunikationsmodelle sich treffen, dafür hat nun Jette Nietzard, die Vorsitzende der Grünen Jugend, ein Lehrstück geliefert. Sie präsentierte sich auf Instagram und trug dabei ein Sweatshirt, auf dem „ACAB“ zu lesen war, das Akronym für „All Cops Are Bastards“ (Alle Polizisten sind Bastarde). Nietzard stemmte sich gegen die aufbrausende Empörung mit dem Hinweis, der Pulli gehöre ihr als Privatperson, und auch bei Instagram sei sie privat zugange gewesen. Hätte sich an der Affäre etwas geändert, wenn der Pulli Eigentum der Grünen Jugend gewesen wäre? Auch die 18-Prozent-Schuhe dürften Westerwelle selbst gehört haben und wurden dennoch als öffentliches Statement wahrgenommen, und was die Fellröcke von Adam und Eva angeht, so waren sie zwar eine Spende von ganz oben, wirken aber bis heute nach, und das ganz ohne Instagram.