(SZ) Zu den großen Geheimnissen der Menschheit gehört nach wie vor der Schlaf. Obschon Wissenschaftler sich seit Jahrzehnten mit dieser so beliebten wie unerlässlichen Phase der täglichen, im Idealfall nächtlichen Bewusstlosigkeit beschäftigen, ist sein Nutzen nicht bis ins Letzte ausgeforscht. Schlafen wir, damit wir nachts von den Dingen träumen, die wir am Tag nicht tun? Oder schlafen wir vor allem deshalb, weil es sonst eine Unzahl von Industriezweigen nicht gäbe, die allesamt an den Schlaf und seine Umstände gebunden sind? Die Pyjamahersteller könnten ihre Produktion einstellen, würde der Schlaf plötzlich abgeschafft. Melatonin und seine stärkeren Brüder wären nicht mehr im Geschäft. Die Philosophie der Matratze dürfte sich nicht mehr als Teil der Gesellschaftswissenschaften begreifen, die Frage also, ob der Körper vollständig oder nur in Teilen im halb weichen Schaumstoff versinken darf. Selbstverständlich gäbe es auch keine Wecker mehr zu kaufen, und mit dem Wegfall des Weckers fiele auch die Schlummertaste weg.

Die Schlummertaste ist beinahe so rätselhaft wie der Schlaf selbst. Sie ist eine Art eingebautes Gegenprogramm zum Kernauftrag des Weckers, der ja wecken soll, während die Schlummertaste den Weckdienst boykottiert. So verrückt ist es mit der Schlummertaste. Und weil verrückte Alltagsphänomene gerne zu Laborzwecken herangezogen werden, hat sich kürzlich die Harvard Medical School in Boston mit der Taste befasst. Die Resultate ihrer Überlegungen rund um die Schlummertaste haben die Frauen und Männer in Scientific Reports einer interessierten Fachwelt zu lesen gegeben. Es ist dabei herausgekommen, dass 56 Prozent aller befragten Schlaf- und Schlummerprobanden diese Taste drücken, um nach dem Hauptschlaf zwanzig Minuten lang weiterdösen zu können.

Natürlich ist das nicht gesund. Alles, was Menschen gewohnheitsmäßig tun, um ihren ohnehin schon sehr harten Alltag für einige Minuten als weniger hart empfinden zu dürfen, gilt als ungesund. Nun lautet die Begründung (sie ist fadenscheinig wie ein zu oft getragenes Nachthemd), es drückten vor allem solche Menschen die Schlummertaste, die ohnehin zu kurz schlafen. Wer nicht länger als fünf Stunden schliefe, so der Report, koste gierig jede Minute weiteren Schlaf aus. Und dieser Schlaf habe bei Weitem nicht die Qualität, welche die großen unerschütterlichen Durchschläfer mit ihren fabelhaften Tiefschlafphasen vorweisen können. Der Schlummertastenschlaf ist ein minderwertiger Schlaf, eine Art Beschaffungsschlaf, der den Schlummertastendrücker in ein zwielichtiges Aufwachlicht rückt. Hat sich eigentlich schon mal ein Wissenschaftler mit der Frage befasst, ob nicht allein das Wort Schlummer mit seinen unzähligen Ms so beruhigend klingt, dass man dafür eigentlich keine Taste benötigt?