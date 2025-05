(SZ) Was den Wert von Vornamen angeht, gibt es so gut wie nichts, das auf Internetseiten wie „baby-vornamen.de“ nicht aufzufinden wäre. Dort wird zum Beispiel danach gefragt, was für Eltern das sind, die sich auch für die Vornamen Ehlert, Enrique, Fastrad, Frederik, Gebehard, Gleb, Gustavo, Hartmut, Henner und Horatio interessieren. Nun, das sind solche, die auch Donald schön finden. Um die Sache statistisch einzuhegen: Fastrad, für den es weder einen Namenstag noch einen Spitznamen gibt, steht laut „namenswelt.de“ in der Beliebtheit auf Rang 37 103, wohingegen Gleb den 1713. Platz hält, über zwei Namenstage verfügt und die Spitznamen Gleba, Glebuschka sowie Glebi vorzuweisen hat. Bei Donald (Rang 3257) findet sich der Zusatz, dass nur „jede 50 000. Person, der du in deinem Leben begegnest, den Namen Donald besitzen“ wird.