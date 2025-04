(SZ) Als die Uni Mainz unlängst eine der seinerzeit von Gutenberg gedruckten Bibeln digitalisierte und im Internet für jedermann zugänglich machte, pries der Rhein-Ahr Anzeiger dies mit den Worten, „der alte Herr Gensfleisch, wie Johannes Gutenberg auch genannt wird“, habe sich das nicht träumen lassen. Nun ist wieder etwas geschehen, das sich weder der alte Herr Gensfleisch noch der ebenfalls recht alte, wenngleich um dreieinhalb Jahrhunderte jüngere Herr Shuckburgh hätte träumen lassen. In Mainz wurde anlässlich der feierlichen Eröffnung des Kultursommers Rheinland-Pfalz eine von Gutenberg gedruckte Bibelseite auf fünf Meter mal 7,20 Meter gestreckt: die größte Bibelseite der Welt! Was Shuckburgh damit zu tun hat? Nun, die Vorlage zu dieser Seite stammt aus einer Bibel, die Sir George Augustus William Shuckburgh-Evelyn – nach ihm ist übrigens auch der Einschlagkrater Shuckburgh auf der nordöstlichen Mondvorderseite benannt – in den 1770er-Jahren erworben hatte.