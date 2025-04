(SZ) Dem Bodensee geht langsam das Wasser aus, der Pegelstand fällt wie eine Tesla-Aktie, und wenn das so weitergeht, wird man vom Turm des Konstanzer Münsters eines Tages mehr Seeboden als Bodensee sehen. Auch der Rhein trocknet aus, so manches Boot muss im Hafen bleiben, sehr zum Unmut der zauberschönen Loreley, die jetzt keine Opfer mehr findet. In Nordrhein-Westfalen brennen die Wälder, im Osten Deutschlands sehen die Äcker aus wie Staubpisten, und der Deutsche Städtetag ruft zu sparsamem Umgang mit Wasser auf. Gottlob gibt es Alternativen, Bier zum Beispiel – aber wie kriegt man das in die Dusche? Holla, es ist April, traditionell ein Monat, dessen Wettergebaren so wankelmütig ist wie Trumps Zollpolitik. Im April, so war es seit Menschengedenken der Brauch, regnet es, dann scheint wieder die Sonne, gelegentlich bereichert Graupel das Wetterportfolio, und die Schneeschmelze in den Bergen füllt Flüsse, Seen und Keller. Aber was für die ganze Welt gilt, gilt auch für den deutschen Frühling: Nichts ist mehr wie früher. Es ist, als entfalte ein alttestamentarischer Fluch seine Wirkung: „Der Herr verwandelt den Regen, den dein Land erhält, in Staub. Asche fällt vom Himmel auf dich herab, bis du vernichtet bist.“