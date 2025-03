(SZ) Otto von Bismarck, der es vom Heringsverkäufer zum Reichskanzler gebracht hat, gab einmal eine Handreichung für effizientes Seelenmanagement in Krisenzeiten: „Folgen Sie meinem Rate und meinem Beispiel, trinken Sie eine Flasche Champagner und essen Sie ein paar Dutzend Austern dazu, und ich bin überzeugt, dass Ihnen die Weltlage sofort in einem weit rosigeren Lichte erscheinen wird.“ Sollte Bismarck recht haben, dann wäre der Champagner das Getränk der Stunde. Ein Gläschen Schampus am Morgen, und schon haben Putin, Trump oder Musk ihren Schrecken verloren. Ist das so? Ja, das ist so, denn mit jedem Schluck nimmt der Mensch diese kleinen prickelnden Bläschen auf, die sofort ins Gehirn steigen und dort, indem sie zerplatzen, ein neuronales Feuerwerk entfachen, das dem rauschhaften Wahn des Verliebtseins gleicht und dem Trinker vorgaukelt, die Welt, selbst der Kreml und das Weiße Haus, wären bevölkert mit rosaroten Einhörnern. Die Wissenschaft erklärt die Schaumweinwirkung zwar anders, aber was wissen Wissenschaftler schon von Champagner und Liebe.