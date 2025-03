(SZ) Die Verwechslung hat einen schlechten Ruf, weil sie in der Regel als mittelschwere Peinlichkeit daherkommt. Auch in der Politik kann es dem eigenen Ruf abträglich sein, Dinge miteinander zu verwechseln. Angela Merkel etwa hatte einst, im fallstrickreichen Dschungel der Lohnnebenkostendebatte, in einem Fernsehinterview steigende Nettolöhne mit sinkenden Bruttolöhnen verwechselt. In der anschließenden Verschriftlichung des Interviews versuchte die CDU daraufhin, den Fauxpas zu vertuschen – vielleicht hatte da jemand Fehlerkultur mit Schönfärberei verwechselt. Kanzlerin wurde Merkel später trotzdem, und so oder so befindet sie sich in Sachen Verwechslung in bester Gesellschaft: Der grüne Noch-Wirtschaftsminister Robert Habeck hat schon mal die Finanzaufsicht Bafin mit dem Finanzamt verwechselt, der ehemalige US-Präsident Joe Biden den ukrainischen Präsidenten Selenskij mit Putin und die SPD-Politikerin Andrea Nahles den Bundestag mit einem Kinderzimmer, als sie am Rednerpult den Titelsong aus „Pippi Langstrumpf“ anstimmte.