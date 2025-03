(SZ) Wieder so eine Meldung, die einem das Benzin in den Adern gefrieren lässt: Der VW-Konzern hat 2024 nur rund zwölf Milliarden Euro verdient, das sind gut 30 Prozent weniger als im Vorjahr. Wie überall im Land läuft und läuft und läuft es auch in Wolfsburg mies, und das Mindeste, was der deutsche Autofahrer tun kann, ist, seinen Tesla demonstrativ Richtung Mars zu schießen und auf Volkswagen umzusatteln. Verbrenner natürlich, damit auch Söder zufrieden ist. Aber vielleicht ist das gar nicht nötig, denn längst hat der Konzern ein zweites Standbein, das nicht mal Trump mit seinen Wucherzöllen ins Wanken brächte: die Currywurst. Nicht irgendeine dahergelaufene No-Name-Wurst natürlich, sondern die original VW-Currywurst. Sie, die Volkswurst aus der hauseigenen Wurstfabrik, lässt die Aktionäre auch weiterhin ruhig schlafen, denn soeben haben sie die Wurstbilanz ihres Konzerns gelesen: Rund 8,55 Millionen Currywürste haben die Autobauer im vergangenen Jahr verkauft – ein Rekord. Dagegen sind nur 5,2 Millionen Fahrzeuge mit dem VW-Logo über die Ladentheke gegangen.