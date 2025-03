(SZ) Außenministerin Annalena Baerbock hat das Land aufgerufen, sich durch Terroranschläge nicht spalten zu lassen und dafür zu sorgen, dass das „Drehbuch des Terrorismus nie aufgehen wird“. Sie hat diese Forderung auf Neudeutsch vorgebracht, früher hätte sie vielleicht gesagt: damit der Plan des Terrorismus nicht aufgehen wird. Aber Pläne bilden kein verlässliches Fundament mehr. Pläne sind oft Makulatur, nichts weiter als in den Himmel gepostete Luftschlösser. Wer jetzt sofort an die Baupläne von öffentlich geplanten Projekten wie dem Willy-Brandt-Flughafen in Berlin oder die Sanierung des Kölner Opernhauses denkt, versteht, warum niemand alarmiert sein müsste, wenn die Terroristen einen Plan hätten, der nicht aufgehen darf. Weil Pläne in der Regel von ganz allein scheitern. Das kennt man doch aus dem Film! Wenn ein Plan genau erklärt wird, endet er im unterhaltsamsten Chaos, sonst würde das Drehbuch ja nur eine Wiederholung dessen bieten, was bereits gesagt wurde. Und das machen Drehbücher nicht. Da muss alles stimmen.

Warum das Drehbuch beim Film so wichtig ist, hat keiner so schön und vor allem so kurz erklärt wie der Filmregisseur Billy Wilder. Für einen guten Film brauche man dreierlei, soll er gesagt haben: ein gutes Buch, ein gutes Buch und ein gutes Buch. Das kann so deutlich natürlich nur ein Regisseur sagen, der auch Drehbuchautor war. Aber nicht nur Billy Wilder fand, dass er sehr gute Filme nach seinen sehr guten Drehbüchern gemacht hat. Und weil heutzutage alles wie im Film ist, wenn zum Beispiel etwas Tolles, Verrücktes oder Aufregendes passiert (früher sagten die Leute: Das ist ja wie im Roman), arbeiten wir alle jeden Tag aufs Neue am perfekten Drehbuch unseres Lebens. Weil nichts mehr schiefgehen kann, wenn es dort steht.

In diesem monumentalen Film gibt es nur eine Hauptrolle. Männer sehen dann vielleicht aus wie Hugh Grant in „Notting Hill“, der gerade kapiert, dass die schönste Frau der Welt ausgerechnet ihn, den schlumpfigen Buchhändler für Reiseliteratur, liebt. Oder etwas müde, aber zufrieden wie Daniel Craig, wenn er als James Bond im Alleingang die Welt gerettet hat und sich einen Martini gönnt. Frauen sehen wahrscheinlich aus wie Ingrid Bergman in „Casablanca“, wenn Humphrey Bogart sie anschaut und kapiert, dass er ohne sie nicht leben kann. Oder wie Ingrid Bergman als Johanna von Orleans, die jetzt losreitet, um Frankreich zu retten. Das kann jede und jeder machen, wie er es für richtig hält. Das Drehbuch lügt nicht. Was im Drehbuch steht, wird umgesetzt, sonst dreht der Produzent am Geldhahn. Das einzige Problem ist vielleicht, dass das wichtigste Drehbuch gerade nicht in Hollywood, sondern in Washington geschrieben wird und sich die ganze Welt fragt, wo der Scriptdoktor mit der Kettensäge bleibt, der nur von Arnold Schwarzenegger gespielt werden kann.