(SZ) Als dieser Tage „Italiens älteste Barista“, die 100-jährige Anna Possi, in der deutschen Presse gefeiert wurde, geschah das bei Weitem nicht so einstimmig, wie man es hätte annehmen müssen. Zwar war allerorten zu lesen, dass „Nonna Anna“ in Nebbiuno lebt, „malerisch gelegen oberhalb des Lago Maggiore“, und täglich früh um sieben Uhr ihre „Bar Centrale“ öffnet, aber einige Blätter verschwiegen, was Nonna Anna der Deutschen Presse-Agentur darüber hinaus noch anvertraut hatte: dass gegen einen Cappuccino nach zwölf Uhr mittags nichts einzuwenden sei. „Wer bin ich“, sagte sie, „dass ich meinen Gästen vorschreiben muss, wann sie welchen Kaffee zu trinken haben?“

Wann hat man diesen Tonfall, dies rhetorisch hochwirksame „Wer bin ich?“ zuletzt gehört? Bei Hiob, als er mit Jehova diskutieren wollte? Bei Papst Franziskus, als er die Verurteilung Homosexueller verweigerte? Egal. Das Thema „Cappuccino nach zwölf Uhr“ ist groß genug, um in solche Zusammenhänge gestellt zu werden. Es geht dabei ja weniger um eine gastronomische Finesse als vielmehr um eine gastrosophische, letztlich interkulturelle Grundsatzfrage. Man verortet sie üblicherweise dort, wo Dauerthemen wie „der“ oder „die“ Latte macchiato abgehandelt werden und wo man sich wegen „due espresso“ kontra „due espressi“ wichtig macht. Wie weit das Cappuccinoproblem über derlei Haarspaltereien hinausgeht, erkennt man daran, dass fest geplante Italienreisen schon storniert wurden, weil der Mann sagte, er denke gar nicht daran, in Terracina auf etwas zu verzichten, was er bei „Da Angelo“ in der Rathausgasse anstandslos bekomme, nämlich seinen „Cappu“ nach dem Essen, was die Frau mit „Und ich denke nicht daran, mich auch noch in Terracina mit dir zu blamieren“ quittierte. Basta und finito.

Wobei in aller Regel weder ihm noch ihr noch sonst wem der Kern der Sache geläufig ist: dass, den wirklich Kundigen zufolge, das Koffein im Espresso die Verdauung unterstütze, wohingegen die aufgeschäumte Milch im Cappuccino diesen Prozess beeinträchtigen könne. Es geht also in erster Linie um die italienische Verdauung, die vom Digestivo her bestens bekannte digestione. Wenn dies aber so ist, dann stellt sich wie von selbst die weiterführende Frage, ob es sich bei dem leicht manischen deutschen Cappuccino-Reglement am Ende nicht um einen Fall von kultureller Aneignung handelt, um die Übernahme italienischer Verdauungselemente ins deutsche Verdauungswesen. Man kann die Frage insofern verneinen, als kulturelle Aneignung bedeutet, dass Träger einer dominanteren Kultur Kulturelemente einer Minderheitskultur übernehmen, und da wäre doch zuerst noch zu klären, wer in Sachen Verdauung die dominantere Nation ist, die deutsche oder die italienische. Was die Gelassenheit angeht, so hat Italien – dank Anna Possi – zur Zeit die Nase vorn.