(SZ) Es ist allgemein bekannt, dass Linke, Franzosen und Italiener gerne Schulden machen. (Die SPD soll hier aus rein historischen Gründen als „links“ verstanden werden.) Angesichts der jüngsten Entwicklungen muss man sich fragen, ob Friedrich Merz in den vergangenen Wochen ein Linker, ein Italiener oder ein Franzose geworden ist. Federico le Mars? Die im Entstehen begriffene Regierung des im Entstehen begriffenen Bundeskanzlers Merz will so viele neue Schulden machen, dass nicht einmal die sondierende Anwesenheit der schwäbischen, kryptomarxistischen SPD-Frau Saskia Esken erklärt, warum die Union Schulden in die deutsche Leitkultur eingliedern möchte. Die Grünen, die vor der Wahl auch gerne mehr Schulden gemacht hätten, finden es nach der Wahl gemein, dass jetzt die Schwarzen mehr Schulden machen wollen. Vor der Wahl fanden die Schwarzen, dass es gegen die Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen spräche, mehr Schulden zu machen. Nach der Wahl finden das jetzt auch die Grünen, aber die Schwarzen nicht mehr. Nur die FDP wollte vor und nach der Wahl nicht mehr Schulden. Ist aber wurscht, weil es die FDP nur noch ein paar Tage lang gibt, jedenfalls im Bundestag.

Andererseits: Schulden an und für sich sind nicht böse. Man weiß, dass der Staat sich Geld leihen muss, um wichtige Aufgaben erfüllen zu können: Der Russe steht Hand in Hand mit dem Ami vor der Tür, und Alice Weidel, Frau Sperrminorität, möchte den beiden am liebsten die Schlüssel geben. Außerdem gibt es zu wenige Kitas für die maroden Brücken. Man weiß, dass die, die den Staat regieren und sehr viele Schulden machen, nicht die sind, die sie später zurückzahlen müssen. Der Staat muss das tun, also wir alle. Das ist praktisch, denn wenn der Staat ein Mensch wäre, müsste er bei Überschuldung Insolvenz anmelden, der Gerichtsvollzieher käme und der Schuldner würde dem Alkohol verfallen. Gott sei Dank ist der Staat kein Mensch. Nicht auszudenken, wenn der Staat jetzt auch noch dauernd besoffen wäre.

Schulden sind also ganz okay. Immer noch besser als Inflation. Die nämlich fürchtet der Deutsche als solcher fast mehr als alles andere. Wenn die Inflationsrate auf drei Komma fünf Prozentpunkte steigt, sieht man in der „Tagesschau“ Experten und Innen, die mit zerfurchter Stirn an die Weimarer Republik erinnern. Angeblich sitzen diese Ängste „tief im kollektiven Gedächtnis“. Das kollektive Gedächtnis ist zwar ein Popanz erster Ordnung, aber die Experten, die meist aus dem Home-Office zugeschaltet sind und große Kopfhörer tragen, sind halt Experten. Jedenfalls muss das mit den Schulden und der neuen Koalition jetzt schnell gehen. Was sich die Grünen zu Herzen nehmen sollten. Geht’s nicht schnell, kommen noch mehr Experten mit noch größeren Kopfhörern und sagen: Weimar! Europa! Lichter aus!