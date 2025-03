(SZ) Kürzlich hat Donald Trump per Dekret (wie sonst?) Englisch zur offiziellen Amtssprache der USA gemacht. Die Amtssprache ist im weiteren Sinn das, was der schwäbische EU-Kommissar Günther Oettinger einmal als „Arbeitssprache“ bezeichnet hat. Daraufhin wurden von teuflischen Journalisten immer wieder Bild- und Hörproben der Oettinger’schen Arbeitssprache eingeblendet, und die Welt lachte und schüttelte den Kopf, weil in Oettingers Englisch eigentlich nur Spurenelemente dieser allgemein bekannten Arbeitssprache auszumachen waren. Eine Arbeitssprache hat ja den Vorzug, ihren Benutzer nach der Arbeit wieder in seine Muttersprache zu entlassen. Die Amtssprache dagegen bindet jeden, der im Land lebt, an ebendiese Sprache, zumindest dann, wenn er Amtsgeschäften nachgeht, Formulare ausfüllt und seine Kinder in die Schule schickt. Ein normaler Amtsinhaber würde in der verpflichtenden Verwendung des Englischen eine Art pragmatische Handreichung sehen – man muss nicht auf Spanisch, Französisch oder Schwäbisch wiederholen, was man gerade auf Englisch angeordnet hat.

Für Donald Trump ist die offizielle Auslobung des Englischen zur Amtssprache natürlich mehr als nur eine clevere Idee zur Zeitersparnis. Er will, dass es Leute, die nicht so gut Englisch sprechen wie er, möglichst schwer haben sollen. Trump selbst begreift seine Sprachresolution allerdings mehr als Einladung an die Einwanderer, „unserer Gesellschaft etwas zurückzugeben“. Man glaubt gar nicht, wie international der Wunsch, der Gesellschaft oder sogar den Menschen im Allgemeinen etwas zurückgeben zu wollen, inzwischen verbreitet ist. Kürzlich war in der Nordsee-Zeitung zu lesen, der Cuxhavener CDU-Kandidat Christoph Frauenpreiß möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben. Die Welt zitierte die junge Softwareunternehmerin Lena Weihrauch mit dem Axiom „Man muss der Gesellschaft etwas zurückgeben“. Und die Tiroler Volksrätin Astrid Mair (ÖVP) vertritt in der Tageszeitung Der Standard die Ansicht, auch Studierende sollten der Gesellschaft etwas zurückgeben.

Nun muss man kein Groupie von Niklas Luhmann sein, um zu wissen, dass die Gesellschaft ein sehr komplexes Gebilde ist. Wer in ihr sollte zuständig sein für all die Nervensägen, die der Gesellschaft irgendetwas zurückgeben wollen? Und kann man überhaupt alles gebrauchen, was zurückgegeben wird? Darf man andererseits Menschen, die der Gesellschaft etwas zurückgeben wollen, Vorschriften machen? Also, wenn Sie der Gesellschaft etwas zurückgeben wollen, dann bitte nur in kleinen Scheinen oder gewaschen und gebügelt und möglichst wenig getragen? Donald Trump hat dergleichen sicher nicht gemeint, als er von den Einwanderern verlangte, sie mögen der Gesellschaft etwas zurückgeben. Was Trump meint, gibt die Gesellschaft schon peu à peu an die Regierung zurück: ihre Freiheit, ihren Wohlstand, dazu Sicherheit und Glück.