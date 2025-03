(SZ) Christian Morgenstern gibt in seinen „Galgenliedern“ unter anderem auch eine Gebrauchsanweisung dafür, „wie sich das Galgenkind die Monatsnamen merkt“. Die Liste reicht vom „Jaguar“ bis zum „Zehenbär“ und bietet für den März das diesem wenigstens klanglich am nächsten liegende Patentier: den Nerz. Für uns heutige Galgenkinder bedarf es, was den März angeht, keines Exkurses in die Tierwelt. Als Merkhilfe steht Friedrich Merz zur Verfügung, und wie deutlich er dies tut, belegen erste Verstöße gegen das – ohnedies nicht sehr standfeste – Verbot von Namensscherzen in Publikationen. „Viele Wünsche im März an Merz“, schrieb die Passauer Neue Presse, die Grüne Jugend Nordrhein-Westfalen machte mit dem Hashtag #MärzstattMerz auf sich aufmerksam, und t-online überschlug sich fast mit „Merzlichen Glückwunsch“, „viel Merzblut“ und „merzchandise“. Dass auch das wohlfeile Parodiemuster „Im Märzen der Bauer …“ noch allerlei Weiterungen nach sich ziehen wird, darauf kann man Gift nehmen.

Es ist nur ewig schade, dass der Künstler und Dichter Kurt Schwitters im allgemeinen Gedächtnis nicht mehr so präsent ist, wie er das verdient hätte. Der Dadaismus wäre ohne ihn um einige seiner seltsamsten und schillerndsten Blüten gekommen, und insbesondere die von ihm erfundene und virtuos bespielte „Merzkunst“ hat die Kultur der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bedeutend angespornt. Sie hatte mit Friedrich Merz logischerweise nichts zu schaffen. Ihr Titel stammte vielmehr vom Briefkopf einer Commerzbank, den Schwitters für ein Klebebild so zurechtschnipselte, dass lediglich die Silbe „merz“ übrig blieb. Damit hatte das Neue seinen Namen, und wenn man von der Merzkunst eine inhaltliche, ja vielleicht sogar philosophische Tangente zu Merzens künftigem Arbeitsfeld legen will, dann über Schwitters’ einerseits düster bilanzierenden und andererseits beherzt wegweisenden Satz, wonach sowieso alles kaputt sei und es nun gelte, aus den Scherben Neues zu bauen. „Das aber ist Merz“, fuhr Schwitters fort, und wenn Friedrich Merz in seinem engeren Umkreis ein paar Dadaisten sitzen hat, sollte er ihnen eine Analyse dessen abverlangen, was von der kaputten Ampel an Scherben liegen geblieben ist. Sinnvollerweise müsste sie natürlich in den Appell münden, dass es nun einer zeitgemäßen Merzkunst bedürfe, um das alles zu ordnen und danach zu einem neuen, womöglich etwas haltbareren deutschen Klebebild zusammenzufügen.

Eines wird uns nicht erspart bleiben. Gemäß Artikel 39 Absatz 2 des Grundgesetzes tritt der neue Bundestag spätestens am dreißigsten Tag nach der Wahl zusammen, also am 25. März. Man darf gespannt sein, welches unter den Medien, die vom designierten neuen Kanzler nur das Schlimmste befürchten, als erstes die „Iden des Merz“ an die Wand malt.