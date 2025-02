(SZ) Der große, gleichwohl von vielen Bürden und Mühen gebeugte Schriftsteller Wolfgang Koeppen nannte sich selbst einmal in einem besonders schweren Anfall von Selbstzweifel den „Architekten, der den Bauplatz flieht“. Es ist dies natürlich ein fabelhaftes poetisches Bild, und so wie es klingt, hätte es den Titel eines der vielen ungeschriebenen Romane Koeppens abgeben können. Aber Koeppen floh auch diesen Bauplatz, und so bleibt sein türmender Architekt eine schöne Allegorie des beständigen, womöglich sogar vorsätzlichen Scheiterns. Dem Beruf des Architekten wird von jeher viel Respekt und sogar Bewunderung entgegengebracht. Architekten schufen die großen und erhabenen Kathedralen der Welt und die schönen, erschwinglichen Reihenhäuser zwischen Baunatal und Steinheim am Vogelsberg. Ein Mann wie Renzo Piano machte die Welt der Gebäude leicht und durchlässig, weshalb ein berühmter Film Piano als „Architekten des Lichts“ feierte. Über die „Architektur der Liebe“ legte die österreichische Dichtern Evelyn Schlag vor knapp zwanzig Jahren einen lesenswerten Roman vor, und im wissenschaftlichen Verlag Peter Lang erschien die Studie „Architektur des Lebens“, es handelt sich dabei um eine systematische Forschungsarbeit über das Altern.

In all diese mit Großem und teils Übergroßem beschäftigten Architekturprojekte ragt nun eines hinein, das seinem Planer weniger Ehre als Gram bereiten dürfte. Der Mann, um den es geht, heißt Lars Klingbeil. Er ist einer der beiden Vorsitzenden der in schweres Fahrwasser geratenen SPD. Klingbeil möchte künftig auch das Amt des Fraktionsvorsitzenden seiner Partei ausführen – ein Karriereplan, der ihm nun den Spitz- und Schimpfnamen „Architekt des Misserfolgs“ eingebracht hat. Der Juso-Chef Philipp Türmer bedachte seinen Parteigenossen mit dieser wenig schmeichelhaften Zuschreibung. Klingbeil habe nämlich, sagte Türmer, einen erheblichen Anteil daran, dass die SPD bei der Bundestagswahl so viele Stimmen hat einbüßen müssen. Das Gebäude der Sozialdemokratie wird gewissermaßen seiner Statik beraubt.

Franz Müntefering, einer der Architekten der großen Koalition unter Angela Merkel, hat einmal das kühne Bild von den roten Bäumen, die wieder in den Himmel wachsen, geprägt. Das ist lange her, die roten Bäume liegen inzwischen, zu totem Holz zerkleinert, im Schuppen des Willy-Brandt-Hauses. Möglich ist natürlich, dass der Architekt des Misserfolgs aus den Trümmern am Ende doch wieder etwas Tragbares auf die Beine stellt, aber wahrscheinlich ist es nicht. Wenn doch, wird sich Klingbeil das Architektenbüro mit vielen anderen teilen müssen, denn der Erfolg kennt viele Architekten, der Misserfolg nur einen einzigen – im Fall Klingbeil einen, den, um es frei nach Karl Kraus zu sagen, der Bauplan flieht.