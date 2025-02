(SZ) Der Schriftsteller Adalbert Stifter lebte in einer Zeit, die bei Weitem nicht so modern war wie die unsere. Es gab weder Wetter-Apps noch die segensreiche Erderhitzung, und im Winter war der Mensch meteorologischen Phänomenen ausgeliefert, die sich heute niemand mehr vorstellen kann. Zum Beispiel fiel Schnee vom Himmel, und einmal, im Bayerischen Wald, in einer Menge, die Stifter zu einem Text von der Wucht der Johannes-Apokalypse inspirierte: „Das war kein Schneien wie sonst, kein Flockenwerfen, nicht eine einzige Flocke war zu sehen, sondern wie wenn Mehl von dem Himmel geleert würde, strömte ein weißer Fall nieder (…), und dieses Flimmern und Flirren und Wirbeln dauerte fort und fort und fort.“ Heute, da die Tourismus-Chefs der Wintersportorte jede einzelne Schneeflocke mit Handschlag begrüßen, was die Begrüßten vor Rührung oft dahinschmelzen lässt, heute also würde die Feuerkraft aller alpenländischen Schneekanonen nicht ausreichen, einen Flockensturm Stifter’schen Ausmaßes zu erzeugen.

In China, so dachte man bislang, ist Schneemangel von Staats wegen verboten, und für diese Vermutung sprachen auch die herzerwärmenden Bilder, mit denen das „Chengdu Schneedorf“ in der Provinz Sichuan für sich warb. Schneeverwehte Gassen, Dächer unter dicker Flockendecke und überall rote Lampions, die die froststarre Nacht erhellen – ein Winterwunderland wie aus der Coca-Cola-Werbung. Leider erlebten die Besucher des Schneedorfs schon bei der ersten Promenade eine Enttäuschung. Der Schnee war so mangelhaft, als hätte ihn ein Online-Billiganbieter geliefert. Weder taugte er für Schneeballschlachten, noch ließ er sich zu Kunstwerken verarbeiten, seien es Schneemänner, Schneefrauen oder Schneediverse. Der Schnee war so offensichtlich kein Schnee, dass das Management des Touristendorfs sich zu einem Geständnis genötigt sah: Tschuldigung, wir haben ein ganz klein wenig getrickst und unser Winterwunderland mit Baumwolle, Seifenschaum und weißem Sand erschaffen. Aber was soll man auch machen, wenn der Flockenwirbel ausbleibt?

Mit dem Klimawandel, den es, wie wir von Trump und Alice Weidel wissen, gar nicht gibt, hat die Misere natürlich nichts zu tun. Es bleibt ein Rätsel, warum auch die viel besungene deutsche Winterreise mehr und mehr zu einer Fahrt ins Grüne wird, und wer sagt, das liegt an der heißen Luft, die aus den TV-Wahlkampfduellen, Quadrellen und Schlussrunden dringt, verkennt den Ernst der Lage. Wie so oft in diesen finsteren Zeiten weisen die Chinesen den Weg: Wenn die Natur schwindet, tut es auch eine Attrappe. In einem chinesischen Zoo haben sie schon mal zwei Hunde als Pandabären maskiert. Merkt kein Mensch. Wer weiß denn schon, wie echte Pandas bellen.