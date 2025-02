(SZ) Um das Leben und die Welt zu sortieren und zu bewältigen, müssen große Fragen zwingend umformatiert werden. Besonders zuverlässig funktioniert das mit dem Rückgriff auf das weite Feld der Sport- und vor allem Fußballanalogien. Wenn man nämlich erst einmal Probleme wie die Poincaré-Vermutung, die Nichtlokalität von Quantenteilchen oder die Zubereitung von Kugelfisch in die korrekte Anzahl von Fußballfeldern umgerechnet hat, schrumpfen kognitive Barrieren wie von selbst auf Hosentaschengröße. Das gilt natürlich insbesondere für die Politik, die einem ja in Wahlkampfzeiten besonders schwierige Rätsel zumutet, zum Beispiel auf Instagram.

Dort wird man in diesen Tagen unter anderem mit der Frage konfrontiert, warum Markus Söder uns an der gegrillten Schweinshaxe auf seinem Teller teilhaben lässt und Olaf Scholz an seinen Erlebnissen beim Kastenrudern. Oder, weshalb Friedrich Merz mit einer umgebundenen Schürze ein Stück Holz zersägt und was Christian Lindner mit Dieter Hallervorden zu schaffen hat. An einer Übersetzung dieses Schauspiels hat sich, wer sonst, mal wieder der talentierte Welterklärer Robert Habeck versucht, und zwar in der aus seiner Sicht bewährten Variante eines Fotos seiner selbst im Sportoutfit samt der einordnenden Kommentierung: „Endspurt“. Nun ist es zwar so, dass sich das politische Personal in Sachen Bundestagswahl tatsächlich kurz vor dem Zieleinlauf befindet. Von einem „Spurt“ allerdings kann wahrlich keine Rede sein.

Wahlkampf wie Umfragen haben vielmehr längst die Konsistenz von in der Vorratsschublade vergessenen Karamellbonbons angenommen, was den Schluss nahelegt, dass sich die Spitzenkandidaten ihre anstrengende Endspurt-Simulation auch hätten sparen können. Jeder Versuch eines Faultiers, eine australische Landstraße zu überqueren, bietet einen überzeugenderen Spannungsbogen als die finale Phase dieses Wahlkampfs. (Ja, auch das Faultier gibt’s auf Insta). Für die Komplexitätsreduktion der politischen Gegenwart muss dennoch das Rad nicht neu erfunden werden. Es liegt schließlich auf der Hand, dass die Turnschuhträgerin Alice Weidel auf ihrer Rechts-außen-Position das mit dem Doppelpass immer noch nicht richtig verstanden hat. Merz dagegen hat begriffen, dass der Ball zwar für ihn auf dem Elfmeterpunkt liegt, nach dem Spiel aber vor dem Spiel ist und das Runde in jedem Fall in das Eckige muss. Lindner wirft derweil im Abstiegskampf alles nach vorn, während Habeck vom Feeling her ein gutes Gefühl hat und ansonsten auf ein Fotofinish hofft, um nicht als Erster nach dem Dritten ins Ziel zu kommen. Und dann ist da noch die Scholz-Vermutung, mit der auch der normale Bürger vermutlich etwas anfangen kann: Manchmal verliert man, und manchmal gewinnen die anderen.