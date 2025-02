(SZ) Manche Wörter hängen wie Ballast an den Menschen. Das müssen nicht immer bösartige Schimpfwörter sein, die jeden sofort in eine finstere Ecke drücken. Das können auch Wörter sein, die zunächst harmlos daherkommen. Ihre schleichend toxische Wirkung entfalten sie nach und nach, wenn die Bezeichneten kapieren, was für unerwartete bis unerfüllbar hohe Erwartungen mit diesem Wort verknüpft sind. Sie kommen dann in den Genuss eines Wortes mit ganz viel Kleingedrucktem, und aus diesem Vertrag hilft kein Therapeut mehr heraus: Als würde es nicht genügen, Vater zu sein, müssen Männer jetzt auch das Profil „Familienvater“ schultern, wie die Katholische Nachrichtenagentur berichtet. Männer sollen heutzutage nicht nur Karriere machen, sondern sich verstärkt als „Familienvater“ engagieren. Ein Diplompädagoge vom Bildungswerk der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) hat dazu angemerkt, dass viele Männer damit überfordert seien und in einer emanzipierten Gesellschaft an ihre Grenzen stoßen würden.