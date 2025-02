(SZ) In der Frühphase der Sowjetunion gab es viel Revolutionäres. Dazu gehörte auch die Einführung revolutionärer Vornamen, Kinder wurden zum Beispiel Markenglena oder Pjatiletka genannt. Ersteres stand für die sowjetische Dreifaltigkeit Marx, Engels, Lenin, Letzteres heißt Fünfjahresplan. Auf einer Berliner Geburtstagsfeier war zu hören, Christian Lindner und seine Gattin Franca Lehfeldt wollen ihr Baby Schuldenbremse nennen. Ein schöner, origineller Name: Schuldenbremse Lindner, als Diminutive böten sich Schuldi oder Bremsi an. Überhaupt ist das mit den Vornamen so eine Sache. Man könnte, wäre man woke, was nicht mehr so modern ist, die Vergabe von Vornamen für einen Akt elterlicher Willkür halten. Wer würde sich selbst schon Hilmar, Elektrifikacija oder Annalena nennen? Und was ist mit den armen Alten, die in den Dreißigerjahren geboren wurden und deren Eltern es damals cool fanden, ihren Söhnen Namen wie Heinrich, Hermann oder gar Adolf zu geben?